В результате столкновений силовиков и сторонников Дональда Трампа в районе здания Конгресса в Вашингтоне погибли четыре человека, сообщило Reuters со ссылкой на руководителя департамента полиции Вашингтона Роберт Конти.

Характер травм других пострадавших в полиции не уточнили. Однако там сразу подтвердили гибель женщины от огнестрельного оружия, которая была в числе ворвавшихся в здание Конгресса сторонников Трампа, - она скончалась уже в больнице. Погибшую звали Эшли Бабитт, она 14 лет прослужила в американских Военно-воздушных силах и жила в Сан-Диего. По словам ее мужа, она была ревностной сторонницей Трампа.

Протесты в столице США вспыхнули в день, когда американский парламент должен был формально утвердить результаты президентских выборов, на которых победил Джо Байден.

Днем 6 января сторонники Трампа собрались у здания Конгресса: они ввязались в потасовки с полицейскими из оцепления, а позже прорвались через ограждения и сорвали заседание парламента. Выдавить протестующих из Капитолия силовикам – спецназа ФБР - удалось только через несколько часов. При их разгоне они использовали слезоточивый газ, дубинки и огнестрельное оружие. По данным CNN, 14 полицейских получили ранения. В округе Колумбия сначала ввели комендантский час на 12 часов с привлечением отрядов Национальной гвардии, а затем продлили режим на 15 дней.

Согласно сообщению полиции, с момента начала столкновений были задержаны 52 человека. Из них 47 человек задержали за нарушение введенного властями Вашингона комендантского часа.

Заседание Конгресса возобновилось только утром 7 января по московскому времени, и в итоге Сенат и Палата представителей отклонили возражения ряда республиканцев после голосования в штате Пенсильвания и утвердили победу Джо Байдена. Вслед за этим Трамп заявил, что 20 января власть мирным образом будет передана новому руководству страны, хотя он сам не согласен с результатами выборов-2020.

На момент начала штурма Капитолия протестующими из нескольких зданий, входящих в состав комплекса, был эвакуирован персонал в связи с сообщениями о самодельных бомбах и взрывах. В итоге полиция обнаружила и обезвредила два самодельных взрывных устройства. Они были найдены в штаб-квартирах комитетов Республиканской и Демократической партий.

Формально Дональд Трамп призывал своих сторонников придерживаться мирного протеста и не вступать в конфронтацию с силами правопорядка. Вместе с тем, незадолго до штурма Капитолия, он вновь заявил, что не признает результатов выборов и считает свою победу «украденной». Его выступления в ходе беспорядков также воспринималась как дестабилизирующие – Трамп просил протестовать мирно, но все равно – протестовать, поэтому Twitter и Facebook заблокировали его аккаунты на 12 и 24 часа соответственно «ради безопасности людей», а YouTube удалил запись видеобращения.

Телеканал CBS со ссылкой на собственные источники сообщил, что члены американского правительства обсуждают возможность досрочного отстранения Дональда Трампа от власти и передачи полномочий главы государству вице-президенту Майку Пенсу - до инаугурации Джо Байдена. Отстранение Трампа от власти может произойти на основании 25-й поправки к конституции США.

Кроме того, по данным The New York Times, именно Майк Пенс распорядился направить силы Национальной гвардии для подавления беспорядков в Вашингтоне, а не действующий президент. Позже телеканал NBC сообщил, что Дональд Трамп запретил входить в Белый дом главе аппарата вице-президента Майкла Пенса, отказавшегося мешать утверждению итогов выборов главы государства.

Избранный президент США Джо Байден назвал происходящее около Конгресса «мятежом». Экс-президент США Барак Обама выступил с заявлением и назвал штурм моментом «великого позора» в истории страны. «История по праву запомнит сегодняшнюю жестокость в Капитолии, [возникшую в результате] подстрекательств действующего президента, который продолжал необоснованно лгать о результатах легитимных выборов, как момент великого позора и стыда для нашей нации», — написал Обама в Twitter.

С осуждением произошедшего в Вашингтоне выступили и несколько других экс-президентов США. Билл Клинтон заявил, что штурм Капитолия сторонниками Трампа был одновременно и атакой на всю страну и конституцию. Джордж Буш-младший сравнил протест и последующий штурм здания Конгресса сторонниками Трампа с тем, что происходит в «банановых республиках». А Джимми Картер назвал произошедшие в Вашингтоне беспорядки национальной трагедией.

Случаи несогласия с результатами выборов в истории США бывали, но никогда дело не доходило до штурма здания Капитолия. Нападению Конгресс подвергался лишь в 1814 году во время англо-американской войны, когда британские войска захватили Вашингтон и сожгли многие правительственные здания, включая Белый дом и Капитолий.

Как отмечает РБК, последствия хаоса могут сказаться на промежуточных выборах 2022 года — призывы к возражениям против результатов более широко распространены среди республиканцев в палате представителей, которые находятся в уязвимом положении и в ходе предвыборной кампании им может быть брошен вызов на этапе праймериз.