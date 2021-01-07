Объем экспорта турецкой военной продукции в 2020 году превысил 2,2 миллиарда долларов, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на данные Совета экспортеров Турции.

Впервые за несколько лет экспорт продукции оборонной и авиационной промышленности Турции снизился. Это связано с ограничениями на фоне пандемии коронавируса, которые и привели к перебоям в поставках и замедлению производства.

Если по итогам 2019 года экспорт военной продукции Турции составлял 2,7 миллиарда долларов, то в 2020-м поставки сократились на 16,8% - до 2,2 миллиарда, говорится в докладе Совета экспортеров. Таким образом, доля оборонной и авиационной промышленности Турции в общей экспортной корзине страны составила 1,3%. Стоимость одного килограмма военной продукции составила в среднем 48 долларов.

При этом в первой половине 2020 года экспорт продукции ВПК в среднем составил 180 миллионов долларов в месяц, а во второй половине увеличился до 200 миллионов. Наибольший рост поставок зафиксирован в октябре - 287,184 миллиона долларов.

Главным импортером военной продукции Турции в прошлом году стали США: страна потратила на закупки 784,2 миллиона долларов. Однако по сравнению с предыдущим годом поставки в Соединенные Штаты сократились на 4%.

Второе место занял Азербайджан, увеличив импорт закупки на 194%. В целом за год в страну было экспортировано продукции на 260,8 миллиона долларов.

На третьем месте оказались ОАЭ. Страна закупила у Турции продукцию ВПК на сумму 200,2 миллиона долларов. Далее следует Германия (157,6 млн), Индия (127,2 млн), Оман (74,4 млн), Пакистан (67,3 млн), Катар (44,5 млн), Великобритания (41,4 млн), Нидерланды (40,7 млн).

В еще 26 стран Турция экспортировала в минувшем году военную технику на сумму свыше 10 миллионов долларов. В их числе - Бахрейн, Индонезия, Россия, Гана, Франция, Украиня, Саудовская Аравия, Италия, Колумбия, Уганда, Сомали, Венгрия, Тунис, Мали, Бразилия, Мексика, Иран, Чили, Австралия и Греция.