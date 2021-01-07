Отряд беспилотников MQ-9 Reaper и примерно 90 военных ВВС США размещены на ближайшие несколько месяцев на воздушной базе 71 имени генерала Эманоила Ионеску в городе Кымпия-Турзий, сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

Точное количество беспилотников не называется.

В Минобороны Румынии подчеркнули, что присутствие американских союзников на территории страны «предоставляет возможность для развития, испытания и оценки боеспособности, а совместная деятельность является ключевым элементом для повышения уровня взаимодействия между двумя сторонами».

«Американские военные будут выполнять задачи по сбору информации, наблюдению и воздушной разведке в поддержку операций НАТО, а ВВС Румынии посредством воздушной базы 71 имени генерала Эманоила Ионеску обеспечат необходимую техническую, операционную и тыловую поддержку выполнению этих задач в течение всего периода их дислокации в Румынии», - приводит слова румынского военного ведомства ТАСС.

По данным американских СМИ, Вашингтон намерен инвестировать более 130 миллионов долларов в модернизацию воздушной базы 71, которая станет транзитным узлом для операций ВВС США на юго-востоке Европы. Это крупнейший военный инвестиционный объект американцев в европейском регионе в 2021 году.

Наряду с планами расширения своего военного присутствия в Европе, американское правительство также намерено начать регулярное патрулирование у российских берегов в Арктике, чтобы препятствовать «наступлению Москвы на Крайнем Севере».

По словам министра ВМС США Кеннета Брейтуэйта, в ближайшие годы Вашингтону придется действовать в Арктике «более настойчиво», чтобы оспорить российские, а также китайские «притязания». Он обвинил Москву в «непрозрачных» военных операциях, которые ведут к эскалации в арктическом регионе и в незаконном регулировании судоходства на Северном морском пути.

«Россия вкладывает значительные средства в укрепление своей арктической обороны и экономики, что приводит к многоуровневой милитаризации ее северного побережья», — считает министр ВМС.

Брейтуэйт отметил, что главное преимущество США в арктической зоне — это подводные лодки. При этом, добавил он, американским ВМС придется арендовать ледоколы у союзников, тогда как у России есть целый ледокольный флот, а Китай строит такие корабли темпами, с которыми США «не могут сравниться».

О том, что США наращивают присутствие военных кораблей в Арктике, ранее сообщал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что военно-политическая обстановка в регионе осложняется из-за конкуренции ведущих стран мира за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям. Россия для укрепления обороноспособности и обеспечения своих национальных интересов в Арктике активно развивает Северный флот, подчеркнул Шойгу.

Российский МИД также выражал обеспокоенность тем, что США усиливают военное присутствие в арктическом регионе, и отмечал, что Москва выступает за то, чтобы он оставался полем для мирного сотрудничества.