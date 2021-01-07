Вращение Земли ускорилось настолько, что 2021 год станет самым коротким за последние 50 лет, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на подсчеты ученых.

Cутки становятся меньше установленных 24 часов, и эксперты обсуждают, следует ли им убирать секунды из времени суток, чтобы устранить эту разницу и привести точное течение времени в соответствие с реальным вращением планеты.

Ученые добавили 27 секунд дополнительного времени за последние десятилетия. Это позволило соотнести атомное и солнечное время. Однако в середине минувшего года произошли изменения, и дни составили менее 86 400 секунд. Рекордные показатели были побиты 28 раз за несколько дней. Это говорит о том, что длительность суток стала короче 24 часов на 0,5 секунды.

19 июля 2020 года день сутки были на 1,4602 миллисекунды короче 24 часов. Это был самый короткий день с момента начала ведения учета.