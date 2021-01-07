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Ученые: 2021 год станет самым коротким за последние 50 лет
Мировые хронометристы теперь решают, следует ли им приводить точное время в соответствие с реальным вращением планеты
Ученые: 2021 год станет самым коротким за последние 50 лет
Ученые: 2021 год станет самым коротким за последние 50 лет / Others
7 января 2021 г.

Вращение Земли ускорилось настолько, что 2021 год станет самым коротким за последние 50 лет, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на подсчеты ученых.

Cутки становятся меньше установленных 24 часов, и эксперты обсуждают, следует ли им убирать секунды из времени суток, чтобы устранить эту разницу и привести точное течение времени в соответствие с реальным вращением планеты.

Ученые добавили 27 секунд дополнительного времени за последние десятилетия. Это позволило соотнести атомное и солнечное время. Однако в середине минувшего года произошли изменения, и дни составили менее 86 400 секунд. Рекордные показатели были побиты 28 раз за несколько дней. Это говорит о том, что длительность суток стала короче 24 часов на 0,5 секунды.

19 июля 2020 года день сутки были на 1,4602 миллисекунды короче 24 часов. Это был самый короткий день с момента начала ведения учета.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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