В начале декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы. Издание РБК со ссылкой на проект документа писало, что на национальную оборону в 2021 планируется потратить 3,11 трлн рублей. Это 14,5% от всей суммы расходов российского бюджета. Больше потратят лишь на экономику страны и социальную политику. В два раза меньше, чем на оборону, Россия потратит на здравоохранение. Еще меньше денег уйдет на образование, охрану окружающей среды, ЖКХ, культуру, СМИ, и спорт.В целом расходы на оборону в 2021-м году сократятся почти на 200 млрд руб. к ожидаемым тратам текущего года.

Расходы на оборону начали расти с 2012 года, когда власти начали масштабную программу перевооружения армии и модернизации оборонно-промышленного комплекса. В 2017 году Минобороны страны подвело итоги этой программы. По данным ведомства, уровень оснащенности войск повысился в четыре раза. За последние 5 лет Россия запустила 55 космических аппаратов военного назначения и начала использовать новый космический ракетный комплекс «Ангара».

В будущем, по данным Минобороны, это позволит усилить контроль за точками стартов баллистических ракет на континентальной части Северной Америки. Тогда же в 2017 военное ведомство страны отчиталось о перевооружении всех видов войск. Так, Военно-морской флот за 5 лет получил 150 кораблей и судов. Морская авиация – более 60 летальных аппаратов.

На пике расходы на оборону достигли почти 3 триллионов 889 миллиардов рублей в 2016 году, следует из данных Института Гайдара. В 2017-2018 расходы снижались, и Россия по этому показателю уступала не только США, но и Китаю, Саудовской Аравии, Индии и Франции. Но самый большой рост расходов на оборону за последние годы был в 2019 году. Их объем составил 3,9% ВВП страны, сообщал Стокгольмский международный институт исследования проблем мира. Россия остается лидером по военным тратам в Восточной Европе.

На страну приходится 88% всех расходов на оборону в этом регионе. Все вышеперечисленные данные – лишь та часть бюджета, которую считают «открытой». Но есть в российском бюджете и секретные статьи, связанные с гостайной и другой информацией, которую государство считает ненужным разглашать. В основном, это касается обороны и безопасности.

Так, в России засекречены траты на ядерно-оружейный комплекс, деятельность ФСБ, ФСО, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Также гостайну составляет большинство исследований, связанных с вооружением. По данным РБК, в 2018 году расходы по «закрытым» статьям на закупку вооружений и интеллектуальной собственности составили 4,8 трлн, или 4,6% ВВП.

После 2018 года доля расходов на национальную оборону, в которую входят траты на содержание Вооруженных сил России, ядерно-оружейный комплекс и т.д., снижается. «Если в 2018 году этот процент составлял 3,2%, то в 2019-м – 2,9%, на 2020 год – 2,9%. Но на самом деле это запланированное снижение, и оно вообще не связано с военно-политической или экономической ситуацией, это связано с процессом перевооружения армии», – заявила в интервью телеканалу «Звезда» заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.

Еще в 2018 году эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) и Института имени Е.Т.Гайдара говорили, что практика засекречивания части доходов бюджета прямо противоречит закону. «Доля закрытых расходов в российском бюджете по-прежнему более чем на порядок превосходит аналогичные показатели государственных финансов в развитых странах. Сложившаяся практика засекречивания расходов федерального бюджета прямо противоречит статье 5 закона № 5485-1 от 21.07.1993 г. «О государственной тайне», – писали эксперты в совместном исследовании.

В интервью «Голос Америки» старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков сказал, что одним из факторов роста секретной части бюджета может быть подготовка и ведение необъявленных войн. «Сирия, Донбасс, африканские страны», – перечислил эксперт в беседе с изданием. Также, по словам Жаворонкова, российский президент повторяет путь Советского Союза, который «вел такие войны по всему миру, и во многом поэтому надорвался и рухнул». Еще одним фактором роста засекреченных расходов эксперт назвал потенциальную коррупцию.

«В условиях такой засекреченности можно запросто положить себе деньги в карман безо всяких последствий. Потому что, допустим, на строительстве, условно говоря, моста в Крым можно что-то украсть, но, тем не менее, вы его должны возвести и отчитаться. А при всякого рода секретных научно-исследовательских конструкторских работах по истребителям какого-нибудь сотого поколения последние проблемы не стоят. И этим хорошо пользуются», – сказал Сергей Жаворонков в интервью «Голосу Америки».

Самый громкий коррупционный скандал в Минобороны связан с «Оборонсервисом». Эту компанию образовали в 2008 году чтобы собрать воедино непрофильные активы вооруженных сил. До 2012 года с «Оборонсервисом» сотрудничала руководитель департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева. Ее обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, чиновница выбирала лучшую недвижимость ОАО «Оборонсервиса» и продавала ее по заведомо заниженной цене. Ущерб государству от ее действий превысил 3 млрд рублей.

Информация об обыске дома у Васильевой в 2012 году активно обсуждалась в СМИ. Журналисты писали, что в 13-комнатной квартире в центре Москвы нашли коллекцию дорогостоящих часов, картины, антиквариат и огромное количество драгоценностей, в числе которых бриллианты, рубины, изумруды. Свидетелем по этому делу проходил непосредственный начальник Васильевой – тогдашний министр обороны России Анатолий Сердюков.

В том же 2012 году на фоне скандала он был уволен со своей должности. Спустя год против чиновника возбудили уголовное дело о халатности. А в 2014 следствие было прекращено – Сердюков попал под амнистию.

Год спустя Васильеву приговорили к пяти годам колонии, но через несколько месяцев чиновница была освобождена условно-досрочно. В 2018 году Сердюков и Васильева поженились.

На фоне огромных затрат на оборону и уголовных дел с многомиллиардными хищениями население России продолжает беднеть. В сентябре 2020 Росстат сообщил, что последствием пандемии стал резкий – на 1,8 млн человек рост числа россиян, живущих за чертой бедности.

Всего людей с доходами ниже прожиточного минимума в России 19,9 млн. С ростом уровня бедности связано снижение уровня доходов населения. Во втором квартале 2020 года они упали сразу на 8% в годовом выражении. И это рекорд в XXI веке.

В другом исследовании Росстата говорится, что по итогам 2018 года за чертой бедности оказался каждый пятый ребенок. Пока эта самая актуальная статистика, она публикуется с задержкой в 2 года. В декабре 2020 эксперты Всемирного банка заявили, что уровень бедности в России может увеличиться до 14,2%. Правда, по их мнению, рост этого показателя может быть сдержан мерами социальной поддержки населения.

Президент России Владимир Путин во время своей пресс-конференции считает амбициозной, но реальной цель до 2030 года почти в два раза снизить бедность. «План такой: к 2030 году уйти с 13,5% сегодняшних до 6,5% людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума. Это плохо, конечно, что и 6,5% сохранится, но мы должны исходить из реалий», – сказал глава государства во время общения с журналистами.

Несколько лет назад Владимир Путин уже обещал снизить бедность в два раза к 2024 году.