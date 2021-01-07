ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Датский мультфильм о человеке с самым длинным пенисом взорвал соцсети
На датском телеканале DR Ramasjang показали мультсериал, герой которого, Джон Диллерманд, использует свой длинный пенис, например, как поводок для собак. Многие пользователи назвали это порнографией, пропагандой педофилии и атакой на детскую психику. Примечательно, что соавторами мультика стали специалисты датской комиссии по сексуальному образованию. #датский #мультфильм #Диллерманд
джон диллерман / Others
7 января 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us