Датский мультфильм о человеке с самым длинным пенисом взорвал соцсети

На датском телеканале DR Ramasjang показали мультсериал, герой которого, Джон Диллерманд, использует свой длинный пенис, например, как поводок для собак. Многие пользователи назвали это порнографией, пропагандой педофилии и атакой на детскую психику. Примечательно, что соавторами мультика стали специалисты датской комиссии по сексуальному образованию. #датский #мультфильм #Диллерманд