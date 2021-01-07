КУЛЬТУРА
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Дагестан привлекает все больше российских туристов на фоне пандемии
С апреля по сентябрь северокавказскую республику посетили более полумиллиона человек, несмотря на то, что весной Дагестан пережил пик эпидемии коронавируса
Дагестан привлекает все больше российских туристов на фоне пандемии
Дагестан привлекает все больше российских туристов на фоне пандемии / Others
7 января 2021 г.

Дагестан стал популярным среди россиян туристическим направлением в 2020 году на фоне вызванных пандемией ограничений, цитирует «Медуза» главу Ростуризма Зарину Догузову.

По ее словам, после закрытия границ из-за коронавируса бума туризма в России не случилось, скорее, наоборот - поток туристов в российских регионах в целом сократился. Однако в некоторые места люди ехали очень активно, отметила Догузова: «Дагестан пользовался большой популярностью».

С апреля по сентябрь, согласно официальной статистике, северокавказскую республику посетили более полумиллиона человек.

При этом весной 2020 года Дагестан пережил пик эпидемии коронавируса: ситуация здесь была одной из самых тяжелых среди всех российских регионов. Позже ситуация немного ситуация стабилизировалась: люди продолжали болеть, но паника прошла, катастрофическую нехватку средств защиты ликвидировали, местные жители начали постепенно возвращаться к обычной жизни.

Туризм в регионе, которому действительно есть что предложить даже самому искушенному путешественнику, развивался стремительными темпами и до пандемии.

«Возможно, дело в том, что Дагестан — пожалуй, самая разнообразная республика России. В нем есть не только горы, но и степи, и барханы, и даже субтропический лиановый лес. Здесь проживают десятки народов, принадлежащих к трем языковым семьям», - утверждает журналист Владимир Севриновский, который также является руководителем направления «Чечня, Ингушетия, Дагестан» туристической фирмы «Кавказ Эксплорер».

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что в 2020 году россияне стали больше интересоваться турами на Северный Кавказ. По мнению представителей рынка туризма, спрос на экскурсионные туры в северокавказские регионы увеличился от 10 до 30%. Причиной роста интереса к южному региону страны послужил карантин: после самоизоляции туристы стали больше интересоваться отдыхом на природе.

Согласно данным экспертов, в топе спроса на северокавказском направлении помимо Дагестана - туры в Северную Осетию, Карачаево-Черкесию, Ингушетию, Кабардино-Балкарию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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