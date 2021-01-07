Дагестан стал популярным среди россиян туристическим направлением в 2020 году на фоне вызванных пандемией ограничений, цитирует «Медуза» главу Ростуризма Зарину Догузову.

По ее словам, после закрытия границ из-за коронавируса бума туризма в России не случилось, скорее, наоборот - поток туристов в российских регионах в целом сократился. Однако в некоторые места люди ехали очень активно, отметила Догузова: «Дагестан пользовался большой популярностью».

С апреля по сентябрь, согласно официальной статистике, северокавказскую республику посетили более полумиллиона человек.

При этом весной 2020 года Дагестан пережил пик эпидемии коронавируса: ситуация здесь была одной из самых тяжелых среди всех российских регионов. Позже ситуация немного ситуация стабилизировалась: люди продолжали болеть, но паника прошла, катастрофическую нехватку средств защиты ликвидировали, местные жители начали постепенно возвращаться к обычной жизни.

Туризм в регионе, которому действительно есть что предложить даже самому искушенному путешественнику, развивался стремительными темпами и до пандемии.

«Возможно, дело в том, что Дагестан — пожалуй, самая разнообразная республика России. В нем есть не только горы, но и степи, и барханы, и даже субтропический лиановый лес. Здесь проживают десятки народов, принадлежащих к трем языковым семьям», - утверждает журналист Владимир Севриновский, который также является руководителем направления «Чечня, Ингушетия, Дагестан» туристической фирмы «Кавказ Эксплорер».

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что в 2020 году россияне стали больше интересоваться турами на Северный Кавказ. По мнению представителей рынка туризма, спрос на экскурсионные туры в северокавказские регионы увеличился от 10 до 30%. Причиной роста интереса к южному региону страны послужил карантин: после самоизоляции туристы стали больше интересоваться отдыхом на природе.

Согласно данным экспертов, в топе спроса на северокавказском направлении помимо Дагестана - туры в Северную Осетию, Карачаево-Черкесию, Ингушетию, Кабардино-Балкарию.