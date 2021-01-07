Немного цифр

Волн коронавирусной инфекции в России в 2020 году было две: - Первая – с конца апреля по конец июля - Вторая волна идет с 1 октября и по данный момент, ее кривая движется по нарастающей

По состоянию на 22 декабря 2020 г. в России зафиксировано:

- 2 906 503 случая заражения коронавирусомCOVID-19 - 51 912 умерших - 2 319 520 подтвержденных случаев полного излечения

В Турции первая волна началась в начале апреля и продлилась до середины мая. Вторая волна началась с середины ноября и идет по нарастающей.

На данный момент в Турции зафиксировано:

- 2 062 960 случаев заражения коронавирусом COVID-19 - 18 602 умерших - 1 866 815 подтвержденных случаев полного излечения от вируса

По числузаражений сегодня Россия находится на 4-ом, а Турция на 7-ом местах соответственно. Хотя еще несколько дней назад Турция была на 6-ом месте, – надеемся на благополучный исход.

Кто виноват?

В чем же основные причины второй волны COVID-19?

Во-первых, похолодание. Прошла летняя жара, когда вирусам было некомфортно, и теперь при низких температурах они чувствуют себя гораздо лучше и проявляют себя активнее. «Бонусом» к распространению можно считать ослабление иммунитета на фоне переохлаждения. Да и сезонные инфекции (ОРВИ, грипп) никто не отменял, а это тоже удар по иммунной системе.

Во-вторых, туристы, которые вернулись в свои страны, стали переносчиками и распространителями. Как мы помним, в первую волну были жесткие ограничения, в том числе и закрытие границ. Летом же, когда пошел спад инфицирования, запреты сняли, границы открыли. Люди снова стали путешествовать, общаться, одним словом – контактировать. Как результат – подъем заболеваемости. Этот пункт считается основной причиной вспышки второй волны коронавируса в Турции.

В-третьих, моральное неудовлетворение народа существующей обстановкой. Люди устали. Устали от масок, от ограничений. Несоблюдение дистанции, масочного режима, мер индивидуальной защиты – все это тоже стало причиной возвращения вируса.

В-четвертых, что особенно было характерно для РФ – недоверие. Недоверие правительству, государственным служащим, врачам в том числе. Многие в первую волну даже не верили в существование коронавируса, считали все происходящее заговором, постановкой. Или же считали, что опасность чересчур раздута, что эта инфекция не страшнее банальных ОРВИ.

Дошло до того, что заммэра Москвы Анастасия Ракова жаловалась на безалаберность москвичей. По ее словам, главная причина роста заболеваемости в Москве – «поведенческая»: «Несмотря на то, что у нас очень высокие цифры заболеваемости, – тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции», – заявила Ракова.

К сожалению, так бывало и раньше, – это сценарий практически любой эпидемии незнакомой болезни.

Также стоит отметить, что в РФ была большая нехватка средств защиты – масок, перчаток, костюмов, медикаментов, дезсредств. Примечательно и то, что президент Турции распорядился оказать гуманитарную помощь России, в частности, Дагестану.

«Маски, комбинезоны, диагностические наборы и другие материалы отправлены нашим братьям в Дагестане по поручению нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Независимо от того, где в мире находятся нуждающиеся, Турция всегда готова помочь. Турция – друг для каждого в темный день», – так написал пресс-секретарь президента Ибрагим Калын на своей странице в Twitter.

Как обуздали вирус в первую волну?

В России все протекало достаточно сложно, так как здравоохранение не было готово к такому потоку больных.

Однако со временем были приняты необходимые меры, которые помогли контролировать инфекцию и привести к спаду заболеваемости.

Вот, к примеру, выдержки из указа мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности»:

- Временно приостановить работу ресторанов, кафе, столовых, <...>, за исключением обслуживания на вынос; работу объектов розничной торговли; салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов <...> - Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих определенные заболевания - Перевести граждан на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск - Обязать граждан не покидать места проживания (пребывания) - Выгул домашних животных разрешен на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания - Приостановить реализацию проездных билетов для льготного и бесплатного проезда - Ограничения не распространяются на граждан в случае наличия у них специальных пропусков

А вот как ситуация обстояла в других регионах с повышенной заболеваемостью: «На Кавказе, в частности, в Чечне, строго запрещали выходить на улицу, был введен контрольно-пропускной режим. Один человек из семьи мог 3 раза в неделю пойти в магазин или в аптеку – и не больше. Все, кто прилетал с зарубежья, в обязательном порядке должны были сидеть на карантине 14 дней», – вспоминают местные жители.

Перечислять можно и дальше – выше приведена лишь малая толика принятых мер. Естественно, что все это привело к большим потерям для компаний и падению уровня жизни.

Однако государство постаралось смягчить удар пандемии по самым незащищенным слоям населения. В качестве материальной помощи населению были выделены достаточно хорошие средства. Например, были прибавки к заработной плате врачей – так называемые коронавирусные выплаты. Также были выделены дополнительные пособия на детей, пособия и адресная помощь малоимущим семьям, пенсионерам, повышен размер пособия на бирже труда, облегчено получение тех или иных выплат через интернет.

Чем отличилась бывшая Османская империя?

Следует подчеркнуть, что меры по распространению СOVID-19 Турция предприняла раньше стран Европы. Первые меры массового характера против эпидемии в странах Европы были приняты лишь через 39-54 дня после появления инфицированных, тогда как Турция обнародовала меры против коронавируса в течение нескольких дней.

Сразу после выявления первого случая инфицирования (11.03.2020) власти Турции приняли повышенные меры защиты здоровья населения, в том числе ввели карантин. Школы закрылись уже на следующий день после выявления первого случая заражения.

А также:

- Массовые карантинные меры были приняты через 4 дня после первого случая инфицирования - Был запрещен доступ в места массового скопления людей - Был запрет на проведение коллективных и пятничных молитв в мечетях - 21.03 введензапретна выход из дома людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями - 3.04 – частичный запрет на выход на улицу лицам младше 20 лет - Власти страны объявили о бесплатной раздаче медицинских масок населению и поддержке бизнеса - Были закрыты границы и сокращено воздушное сообщение с другими странами - 18 марта президент Эрдоган призвал общественность оставаться дома и не посещать больницы вне чрезвычайных ситуаций - Эрдоган также заявил, что государственные банки будут доставлять пенсию пенсионерам в их дома, минимальная сумма выплаты пенсионерам – 1500 турецких лир - Объявлено о пакете экономических мер на 100 миллиардов турецких лир для решения финансовых вопросов компаний и домохозяйств с низкими доходами. С помощью этого пакета правительство пообещало повысить лимит Фонда гарантирования кредитов (KGF), отложить налоговые обязательства, выплаты страховых взносов SGK и кредитные долги работодателей в секторах, наиболее пострадавших от кризиса, ивыделить2 миллиарда турецких лир нуждающимся семьям - 30 марта президент Эрдоган объявил о начале кампании по пожертвованиям под названием «Намдостаточнодруг друга, Турция» (Biz Bize Yeteriz Türkiyem)

Дубль 2: готовимся к худшему?

Как мы уже упоминали раньше, Европа вступила во вторую волну пандемии. И снова – меры.

- 25 сентября мэрия Москвыввела режим самоизоляции для пожилых и рекомендовала бизнесу переводить сотрудников на удаленку. Вскоре Собянин объявил о продлении школьных каникул на две недели

- С 9 октября мэрия приостановила действие льготных проездных для москвичей старше 65 лет, школьников и людей, страдающих хроническими заболеваниями, а также запретила офлайн-продажу билетов в театры, музеи и другие учреждения культуры

В Турции также снова введен комендантский час – по будням с 21:00 до 5:00, причем детям и пожилым разрешено выходить только в определенные часы, и локдаун для всех в выходные с 21:00 по пятницам до 5:00 по понедельникам.

Отменены и новогодние празднества: запрет на выход из дома в 81 провинции начался с 21:00 31.12.2020 (четверг) и завершился 4.01.2021 (понедельник) в 05:00. Школы и университеты снова переведены на дистанционное обучение, кафе и кондитерские работают на вынос и доставку.

Однако недавно появились сведения о смягчении мер: например, детям в сопровождении взрослых разрешается быть на улице в любое время, а также передвигаться на общественном транспорте (что раньше было запрещено); места общепита смогут выполнять доставку продукции на дом с 10:00 до 24:00 в любой день недели и др.

Будет ли третья волна?

Третья волна коронавируса может накрыть Европу в начале 2021 года – так заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро.

«Реакция в Европе была неполной», – констатировал он. «А теперь у них вторая волна. Если не создать необходимую инфраструктуру сейчас, то у вас будет третья волна в начале будущего года», – заявил Набарро.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отмечал, что число заразившихся коронавирусом за октябрь превысило показатели за первые полгода пандемии.

В начале ноября в новой серии фильма журналиста Антона Красовского «Эпидемия» главный врач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что третья волна коронавируса может прийти в марте, во время сезонного обострения респираторных заболеваний.

«Идеальный вариант был бы, конечно, если бы к марту, к очередному сезонному [всплеску гриппа], – третью волну, которая менее насыщенна и менее бурная в плане количества заболевших. Если к этому моменту появится эффективная вакцина, <...> то, я думаю, к июню мы можем выйти [из эпидемии]», – подчеркнул он.