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В РФ заняты 76% коек для больных COVID-19, а на дому лечится 82% пациентов
По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в период новогодних праздников эпидемиологическая ситуация в России «в целом, стабилизировалась, но остается напряженной»
В РФ заняты 76% коек для больных COVID-19, а на дому лечится 82% пациентов
Фото: ТАСС / Others
7 января 2021 г.

Cитуация с коронавирусом в России в целом нормализовалась, но продолжает оставаться напряженной, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова приводит агентство «Интерфакс».

«В период новогодних праздников ситуация с новой коронавирусной инфекцией, в целом, стабилизировалась, но все еще остается напряженной: ежедневно в среднем регистрируется около 24 тысячи новых случаев», - сказал чиновник по итогам селекторного совещания с регионами.

Сейчас, по его словам, доля свободных коек для лечения COVID-19 составляет 24%. Мурашко уточнил, что в инфекционных госпиталях находится 211,6 тысячи россиян, в то время как в домашних условиях лечатся 82% пациентов.

Глава Минздрава призвал россиян соблюдать основные необходимые меры безопасности, такие как масочный режим и социальное дистанцирование, и по возможности избегать посещения людных мест. «Праздники лучше провести в кругу семьи. При ухудшении состояния необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью», - порекомендовал Мурашко.

Согласно последним данным оперативного штаба, в России за сутки зарегистрировано 28 142 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, скончались от опасного заболевания 456 человек. Общее число умерших от COVID-19 достигло 43 597.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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