В одном из своих предвыборных выступлений в октябре 2016 года Трамп заявил: план по созданию флота в 355 кораблей будет крупнейшей перестройкой американских вооруженных сил со времен Рональда Рейгана. По его словам, это потребует усилий в масштабах всей страны. Численность, заданная Трампом, как писали СМИ, в последний раз отмечалась в ВМС США в 1998 году.

Решение президента Трампа сосредоточиться на создании мощных глобальных ВМС согласуется с давней американской военной стратегией. Она восходит к работам идеолога экспансионизма и автора теории маринизма — контр-адмирала Альфреда Тэйера Мэхэна (1840—1914), который считал, что мощный флот будет продвигать коммерческие интересы Америки в стране и за рубежом. Об этом писали американские аналитики на страницах известного издания Defence News.

Однако еще осенью 2016 года – еще до вступления Трампа в должность - в Конгрессе активно обсуждался специально подготовленный доклад о 350 кораблях, в котором эксперты сделали упор на новые надводные корабли океанской зоны и многоцелевые подводные лодки. В декабре 2016 года начальник штаба ВМС адмирал Джон Ричардсон заявил, что военная промышленность США готова и способна увеличить производство кораблей, если Дональд Трамп выполнит свое обещание расширить ВМС.

Таким образом за два года до и во время президентства Трамп ВМС провел не менее четырех переоценок будущей структуры флота: цифра дрейфовала с 306 кораблей до 308, а теперь изменилась с 355 до 405, отмечается в другом материале Defence News.

Автор материала прогнозирует, что команда нового президента Джо Байдена снова подвергнет ревизии план развития кораблестроения, однако, учитывая, что ВМС начал планировать увеличение состава флота еще до Трампа, совсем не исключено, что цифра не изменится в сторону уменьшения.

Так, ВМС планируют добавить еще пять фрегатов FFG (X) и начать строительство кораблей такого типа на второй верфи. Сейчас строительство ведется на судоверфи Fincantieri Marinette Marine в штате Висконсин. Изначально соглашение с итальянской компанией Fincantieri предусматривало постройку одного корабля и опцион еще на девять, теперь их количество планируют довести до 15.

Новая программа предусматривает и закупку в рамках программы строительства легких морских амфибий/десантных кораблей (LAW - Light Amphibious Warship) – по одному в 2022 и 2023 годах, а затем по три. Однако до сих пор неизвестны возможности такого корабля при том, что ВМС США имеет в своем составе и без того солидный десантный флот.

Также планируется продолжение строительства судов по программе Expeditionary Fast Transport («Экспедиционный скоростной транспорт») и доведение их до шести, правда, пока неясно их окончательное предназначение – моряки выбирают между полностью беспилотными надводными кораблями или плавучими госпиталями.

Кроме того, предусматривается введение в состав флота двенадцати подводных многоцелевых атомных кораблей типа «Вирджиния», более 20 средних беспилотных надводных судов и сверхбольшие беспилотные подводных аппаратов.