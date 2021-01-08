Прокуратура американского штата Висконсин сняла обвинения с полицейских, ранивших афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноша.

«Никто из сотрудников полиции в Кеноше не будет обвинен в совершении уголовного преступления в связи с этим», – заявил окружной прокурор Майкл Грейвли в прошлый вторник.

Он отметил, что полицейский Растен Шески опасался, что Блейк нападет на него с ножом, и выстрелил в него для самообороны. По словам прокурора, в суде было бы трудно доказать обратное. Самой жертве инцидента тоже не будут предъявлять обвинения, указал он.

Инцидент произошел 23 августа 2020 года в городе Кеноша, штат Висконсин. Полицейские прибыли по сообщению о громкой ссоре и попытались остановить чернокожего мужчину, который направлялся к своей машине и не реагировал на требования остановиться.

Два сотрудника правоохранительных органов произвели семь выстрелов в спину преследуемого в момент, когда тот открывал дверь своего автомобиля.

Издание WitnessLA сообщило, что получивший ранения Джейкоб Блейк за несколько минут до происшествия пытался разнять и успокоить поссорившихся женщин и попал в поле зрения полицейских, приехавших на сообщение о конфликте. Увидев их, мужчина направился к своей машине, где сидели три его ребенка, после чего его подстрелили. Мужчина не погиб, но остался частично парализованным.

Инцидент спровоцировал в штате Висконсин протесты против расизма и полицейского насилия, переросшие в беспорядки. Президент США Дональд Трамп назвал их «внутренним терроризмом» и направил в Кеношу около 1000 бойцов Национальной гвардии, а министерство юстиции – более 200 сотрудников ФБР, Управления по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также службы судебных приставов.

Губернатор Висконсина Тони Эверс, в свою очередь, отметив, что не знает всех подробностей произошедшего, заявил: «Джейкоб Блейк – не первый чернокожий, раненный или безжалостно убитый сотрудниками правоохранительных органов нашего штата».

До этого инцидента в США и ряде других стран проходили массовые протесты против расизма и полицейского насилия, начавшиеся после гибели в Миннеаполисе в конце мая афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейский, около девяти минут душивший Флойда коленом во время задержания, был впоследствии арестован. Сначала его обвинили в убийстве по неосторожности, позднее обвинение переквалифицировали на более тяжкую степень - с третьей на вторую. Трем другим полицейским, участвовавшим в задержании Флойда, прокуратура Миннесоты предъявила обвинения в пособничестве убийству.