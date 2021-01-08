Дети и пенсионеры никогда не впишутся в рынок, а потому, чтобы пенсионеры могли жить достойно, власти изымают часть доходов у среднего класса и направляют их на содержание их же родителей. Однако серьезные проблемы наступают тогда, когда доля пенсионеров неуклонно растет к трудоспособному населению из-за падения рождаемости, и потому средний класс еще больше сокращается.

Согласно данным пенсионного фонда России, средняя пенсия на 1 декабря 2020 года составляет 14,502,65 рубля. При этом почти треть населения России – это пенсионеры (почти 44 миллиона), а трудоспособного населения – всего 82,2 миллиона. Однако это только начало, так как рождаемость начала падать еще с 60-х годов из-за урбанизации и предшествующей высокой смертности в период Второй мировой войны, а во времена перестройки она упала еще больше. Тем не менее, эта тенденция характерна и для других стран, где рынок диктует свои правила: рост экономики возможен при росте потребления, но дети – цветы жизни – приносят лишь убытки. По этой причине, доля пожилых людей во всем мире будет только расти.

Количество пенсионеров в России выросло на 10% с 2012 года. При этом доля трудоспособного населения, наоборот, снизилась на 6% за тот же период. Однако, согласно прогнозу Лаборатории пенсионной реформы, это временно, поскольку в 2018 году власти вынужденно повысили пенсионный возраст, и за счет этого количество пенсионеров будет падать, а пенсии будут расти еще в течение двух лет.

Более того, последние конституционные изменения явно имели социально ориентированный характер, так как индексация пособий получила конституционное закрепление, и по этой причине власти намерены повышать размер пенсий выше уровня инфляции (размера индексации), чтобы средние пенсии достигли 20 000 рублей. Однако одно можно сказать наверняка: ввиду демографического кризиса и большого количества пенсионеров повысить долю среднего класса будет крайне сложно, так как рост пенсионного возраста, снижающий рост доли трудоспособного населения, – это растущая нагрузка на бюджет и реальные доходы населения.

С другой стороны, для пенсионеров в России медицина и транспорт бесплатные, а услуги ЖКХ субсидируются. Более того, налоговая нагрузка минимальна. По сути, государство предоставляет услуги бесплатно и выплачивает лишь средства, необходимые для покупки продуктов питания. Насколько это справедливо – вопрос дискуссионный из-за размера самих пенсий, но нынешняя модель экономики и её структура явно не способны обеспечить пенсионерам качественный уровень жизни.

Интересно также и то, что социальные выплаты в России составляют львиную долю бюджета. Вспомним, что за 2019 год нефтегазовые доходы – основа российской экономики – принесли в бюджет 8,3 триллиона рублей, а это каждый пятый рубль в казне. При этом в пенсионном фонде России 8,6 триллионов, выделенный на выплату всех видов пособий. Так, проблема не в распределении бюджета, а в размере самой экономики.

Однако справедливости ради стоит отметить, что рост сельскохозяйственного и военно-промышленного комплексов позволили сократить падение покупательной способности российских зарплат, так как эти отрасли позволили осуществить часть планов по импортозамещению и снижению зависимости от импорта. В нынешнем же 2020 году падение цен на нефть для бюджета частично компенсировалось за счет роста цен на зерно и некоторых других товаров.

Тут, правда, стоит помнить, что России помог сам климат, благодаря которому страна бьет все новые рекорды по собираемости урожая. Что будет с ценами и покупательной способностью пенсий, если климатические условия приведут к плохому урожаю? Власти могут ограничить экспорт ради стабилизации цен внутри страны, но это будет означать сокращение экспорта зерна, рост цен которого в какой-то момент приносил бюджету больше доходов, чем продажа углеводородов.

Казалось бы, выходом из сложившейся ситуации мог бы быть рост экспорта других товаров, не входящих в основные секторы экономики. Однако в таком случае Россия должна занять свое место на мировых рынках, где ситуация тоже непростая.

Мы привыкли считать, что в странах Запада пенсии позволяют жить на широкую ногу и путешествовать по миру. Однако реалии там другие.

Средняя государственная пенсия в Соединенном Королевстве составляет 831 доллар (61 тыс. рублей), во Франции 1788 долларов (132 тыс. рублей), а в Испании и Германии – от 906 долларов (67 тыс. рублей) до 3 тыс. долларов (224 тыс. рублей). Тем не менее, в этих странах пенсии облагаются налогом, который в разы выше, чем НДС в России, а в некоторых странах, например в Германии, медицинское страхование еще и платное.

Более того, если, к примеру, в Великобритании вышеуказанная пенсия – это пенсия, выплачиваемая государством, то в других странах структура самих пенсионных выплат отличается. Только 40% от средней пенсии в Великобритании – государственные выплаты, а не частные пенсионные сбережения, в отличие от стран континентальной Европы, где государство выплачивает около 80% от средних пенсий.

Таким образом, разделение пенсии на накопительную и страховую части, что в России появилась относительно недавно по сравнению со странами Запада, подразумевает, что после выхода на пенсию (при наличии соответствующего стажа и прочих условий) человек может рассчитывать на 40% от своей зарплаты. Так, если средняя зарплата в России варьируется от 35 до 40 тыс. рублей, то размер страховой пенсии составляет 14 500 рублей.

Тут, как мы видим, российская пенсионная система мало чем отличается от стран Запада, учитывая то, что наши пенсионеры освобождены, как уже говорилось ранее, от оплаты многих социальных услуг. Также, несмотря на большие цифры, с учетом налогов и стоимости медицинского страхования каждый шестой пенсионер в Германии оказывается за чертой бедности.

Тем не менее, здесь есть исключения – по-настоящему развитые экономики (Нидерланды, Дания и другие скандинавские страны). Там средняя пенсия близка к средней зарплате. Другое исключение – Турция, где, несмотря на экономические сложности, размер пенсии сопоставим со средней зарплатой.

При этом сама Турция, как и страны Запада и Россия, страдает от недостатка рынков сбыта, иначе, учитывая падение лиры, инфляция была бы еще выше, а в странах Запада мы не наблюдали бы хроническую дефляцию, начавшуюся еще 5 лет назад и ускорившуюся из-за пандемии. В России, в свою очередь, проблема связана с недавним скачком цен на товары первой необходимости, о чем говорил президент страны, и хронической стагнацией экономики.

Отсюда можно сделать вывод, что нынешняя экономическая модель не может учитывать интересы общества, пока она создает разрыв между богатыми и бедными, приводит к сокращению среднего класса и старению населения. Более того, не стоит забывать, что монетарные методы (политика центробанков), даже в совокупности с фискальной политикой (бюджетные вливания), не способны развернуть эти тенденции, так как эти инструменты исчерпали себя еще до пандемии.

Они не смогли обеспечить доведение каждого доллара, евро или рубля до реального сектора экономики, и раз это так, то средний класс не будет расти еще и из-за роста доли пенсионеров. Наконец, утопией является то, что наши пенсии в будущем будут зависеть от того, каково положение среднего класса сейчас из-за внедрения безальтернативной накопительной части пенсий, которая сейчас сокращает наши реальные доходы. Странам необходимо уделить особое внимание сегодняшнему потребительскому поведению населения, чтобы драйвером роста экономики и благосостояния стали не мода и развлечения, которые приносят прибыль сейчас, но приводят к стагнации завтра, а научный и технический прогресс во благо следующего поколения.