Действующий президент США Дональд Трамп в своем видеообращении на разблокированной Twitter странице осудил насилие в Вашингтоне и пообещал: участники беспорядков заплатят за произошедшее.

Он заверил, что в ближайшее время займется передачей власти новой администрации демократа Джо Байдена, которая приступит к работе 20 января. «Мое внимание теперь сосредоточено на обеспечении плавной, организованной и безболезненной передачи власти», – сказал Трамп.

В ходе штурма Капитолия Трамп выступал с обращением к своим сторонникам, однако его слова были расценены как завуалированное подстрекательство к протестам: «Я понимаю вашу боль, я слышу ваши сердца: выборы украли у нас». Поэтому в Twitter заблокировали его аккаунт на 12 часов «ради безопасности людей», а в YouTube удалили ту запись. В то же время глава Facebook Марк Цукерберг сообщил, что блокировка аккаунтов Трампа в Facebook и Instagam будет действовать по меньшей мере еще две недели и вообще может стать бессрочной. «Мы считаем, что потенциальные риски, связанные с дальнейшим использованием нашего сервиса президентом в этот период, слишком велики», – написал Цукерберг, уточнив, что блокировка продлится по меньшей мере до передачи Трампом власти избранному президенту Джо Байдену 20 января – до дня инаугурации.

После того как сторонникам действующего президента так и не удалось помешать Сенату и Палате представителей утвердить итоги прошедших выборов (заседание возобновилось после подавления беспорядков силовиками), Дональд Трамп стал больше беспокоиться из-за того, что вице-президент Майкл Пенс официально признает победу на выборах демократа Джо Байдена, сообщили источники Washington Post. 7 января Трамп, по их словам, был в очень «расстроенных чувствах и изменчивом [эмоциональном] состоянии» и общался лишь с самыми близкими помощниками. «Теперь у него и правда «бункерное мышление»», – сообщил изданию источник в Белом доме.

Спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер обращались к Майклу Пенсу с предложением воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить президента Дональда Трампа от власти, но пока не получили ответа. Нэнси Пелоси даже выдвинула ультиматум: если администрация Белого дома не отстранит главу государства, то Конгресс может организовать импичмент.

Ранее Пелоси назвала штурм Капитолия подарком президенту России Владимиру Путину. «Этот президент [США Дональд Трамп] – инструмент Путина. (...) Президент сделал вчера наибольший из многих его подарков Путину», – заявила она. По ее словам, Россия старается преуменьшить роль демократии в мире, а Трамп помогает ей. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден заявил, что штурм Капитолия в Вашингтоне был спровоцирован Трампом и назвал случившееся «мятежом и актом внутреннего терроризма».

«Смирение» Трампа может быть мотивировано не только тем, что республиканцы продолжают отказываться от него после «токсичных» событий 6 января, а сотрудники его администрации продолжают досрочно складывать полномочия (четыре высокопоставленных сотрудника совета нацбезопасности США, курировавших вопросы оборонной политики, проблем оружия массового поражения, связей с Африкой и Ближним Востоком, подали в отставку). Так, и. о. прокурора округа Колумбия не исключил возможности предъявления обвинений действующему президенту в связи с беспорядками у Конгресса.

Накануне стало известно о смерти полицейского, получившего ранения в ходе штурма здания Капитолия сторонниками Трампа. Брайан Сикник скончался вечером 7 января: он вернулся в расположение части, но потерял сознание и умер в больнице. Сикник, служивший в полиции Капитолия с 2008 года, стал пятым погибшим при протестной волне в Вашингтоне – о гибели четверых протестующих стало известно еще утром 7 числа.

Из-за столкновений, в которых пострадали более 50 правоохранителей, глава полиции Капитолия Стивен Сунд объявил об отставке. При этом ведомство продолжает изучать записи с камер видеонаблюдения и другие источники для выявления других лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности. Всего в ходе протестов было задержано 68 человек. Как заявил прокурор Восточного округа штата Мичиган Мэтью Шнайдер, наиболее активные участники беспорядков могут быть признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и приговорены к лишению свободы на срок до 20 лет.

По данным СМИ, основу группы, первой прорвавшейся в Конгресс, составили сторонники конспирологической секты QAnon. В частности, ставший знаменитым мужчина в шлеме с рогами (32-летний Джейк Анджелли), позировавший в кресле спикера Сената, известен на форумах под ником QAnon Shaman. В 2017 году секта выдвинула конспирологическую теорию, что Америкой и всем миром правит группа элиты, верующей в Сатану и торгующей детьми, а Трамп и верная ему группа военных пытаются победить этих сатанистов, которых возглавляет Хиллари Клинтон и Джордж Сорос.

Выборы-2020 в теории QAnon также обыграны. Сатанисты якобы готовы пойти на все, чтобы убрать Трампа, включая подмену бюллетеней, при этом секта уже обосновала и «мирные шаги» своего кумира Трампа: якобы президент не имел в виду передачу власти Байдену, а планирует ее отдать своей новой администрации при том, что вместе с верными военными уже вылетел на авиабазу в Техасе, откуда продолжает вести борьбу.

На волне неразберихи и культурного шока от произошедшего в соцсетях, СМИ и даже среди политиков появляются различные трактовки событий. Так, конгрессмен-демократ от штата Огайо Тим Райан заявил, что некоторые полицейские в Капитолии помогали протестующим. Он сослался на видеозаписи, на которых сотрудники полиции убирают ограждения перед толпой и фотографируются с участниками беспорядков.

Как подмечает «Медуза», активисты движения BlackLivesMatter и различных левых группировок «антифа», которые участвовали в столкновениях с правоохранителями прошлым летом, уверены в том, что полиция придерживалась двойных стандартов: многие полицейские и их руководство если не поддерживают крайне правых открыто, то стараются быть с ними мягкими, а с левыми протестующими обходятся особенно жестоко. Впрочем, есть и другое объяснение: полиция действовала не слишком жестко, потому что сторонников Трампа было намного больше, да и никто не ожидал попыток прорыва в здание Конгресса.

После того как стало известно о том, что Пентагон отказался направить войска Национальной гвардии на помощь Капитолию, куда ворвались протестующие сторонники Трампа, эта новость заиграла новыми красками в попытке объяснить произошедшее. Так, до 6 января сторонники Трампа были уверены, что полиция и другие силовые структуры выступают на их стороне, но после гибели от огнестрельного оружия девушки Эшли Бэббитт, которая была ветераном ВВС США, они изменили мнение.

Теперь набирает популярность версия, что силовики участвуют в заговоре, а, следовательно, никакого прорыва в Капитолий не было, и полиция сама открыла двери. В прессе появляются публикации, что против Трампа была осуществлена провокация, чтобы дискредитировать движение его сторонников. То есть демократам и Джо Байдену якобы нужна была сцена «захвата Капитолия», чтобы окончательно поставить вне закона Трампа и лишить его надежды на продолжение борьбы, поскольку публично он не мог поддержать «попытку мятежа». Есть и другая теория: силовики сами разыграли комбинацию, чтобы утвердить свою монополию на восстановление порядка и перехватить инициативу у политиков и судей.