В Мурманской области в подарках к Новому году, переданных детям от имени губернатора, оказались взрывоопасные фонарики, сообщает «Новая газета». Жители региона пишут в соцсетях, что игрушки взрываются при зарядке.

Новогодние наборы, в которые входили «кемпинговые фонарики с диско-шаром», получили 3900 мурманских школьников из числа одаренных детей, отличников, детей с инвалидностью и детей медиков, работающих в «красных зонах» инфекционных больниц. Каждый предмет из набора, включая фонарик, был украшен лозунгом «На Севере – жить!».

Согласно данным сайта госзакупок, на подарки израсходовано 11,5 млн рублей, стоимость одного набора составила почти 3000 рублей.

О том, что «кемпинговый фонарик» из набора имеет свойство взрываться, писала в конце декабря в соцсетях жительница Мурманска Ольга Дирингер. В публикации в «ВКонтакте» говорится, что подаренный ее сыну фонарик взорвался ночью, когда заряжался. «Пластмассовые мелкие и острые осколки разлетелись по всей комнате», – сообщила она, призвав всех получивших такие подарки быть осторожными. Судя по обнаруженным в доме повреждениям, взрыв был немаломощным.

За постом мурманчанки в соцсетях последовали и другие сообщения о взрывающихся фонариках из новогодних подарков.

В правительстве Мурманской области сообщили, что уже проверяют информацию о небезопасных фонариках в новогодних подарках. По их словам, пока известно о двух таких случаях. Один из фонариков отправлен на экспертизу. Закупка подарков проводилась по всем правилам, а продукция имеет сертификаты безопасности, отметили в Министерстве информационной политики региона.

Помимо опасных фонариков, жалобы поступали на неработающие интерактивные глобусы, которые также входили в новогодний набор.

К проверке информации о взрывающихся фонариках присоединилась прокуратура Мурманской области.