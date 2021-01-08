ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Мурманским детям подарили фонарики. Они взрываются при зарядке
На новогодние подарки мурманским школьникам власти региона потратили 11,5 млн рублей, стоимость одного набора с лозунгом «На Севере – жить!» составила почти 3000 рублей
Мурманским детям подарили фонарики. Они взрываются при зарядке
Мурманским детям подарили фонарики. Они взрываются при зарядке / Others
8 января 2021 г.

В Мурманской области в подарках к Новому году, переданных детям от имени губернатора, оказались взрывоопасные фонарики, сообщает «Новая газета». Жители региона пишут в соцсетях, что игрушки взрываются при зарядке.

Новогодние наборы, в которые входили «кемпинговые фонарики с диско-шаром», получили 3900 мурманских школьников из числа одаренных детей, отличников, детей с инвалидностью и детей медиков, работающих в «красных зонах» инфекционных больниц. Каждый предмет из набора, включая фонарик, был украшен лозунгом «На Севере – жить!».

Согласно данным сайта госзакупок, на подарки израсходовано 11,5 млн рублей, стоимость одного набора составила почти 3000 рублей.

О том, что «кемпинговый фонарик» из набора имеет свойство взрываться, писала в конце декабря в соцсетях жительница Мурманска Ольга Дирингер. В публикации в «ВКонтакте» говорится, что подаренный ее сыну фонарик взорвался ночью, когда заряжался. «Пластмассовые мелкие и острые осколки разлетелись по всей комнате», – сообщила она, призвав всех получивших такие подарки быть осторожными. Судя по обнаруженным в доме повреждениям, взрыв был немаломощным.

За постом мурманчанки в соцсетях последовали и другие сообщения о взрывающихся фонариках из новогодних подарков.

В правительстве Мурманской области сообщили, что уже проверяют информацию о небезопасных фонариках в новогодних подарках. По их словам, пока известно о двух таких случаях. Один из фонариков отправлен на экспертизу. Закупка подарков проводилась по всем правилам, а продукция имеет сертификаты безопасности, отметили в Министерстве информационной политики региона.

Помимо опасных фонариков, жалобы поступали на неработающие интерактивные глобусы, которые также входили в новогодний набор.

К проверке информации о взрывающихся фонариках присоединилась прокуратура Мурманской области.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us