ПОЛИТИКА
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Space X запустила в космос спутник Türksat 5A
Турция запустила спутник связи пятого поколения Türksat 5A при помощи ракеты-носителя Falcon 9 компании Space X с мыса Канаверал во Флориде, США. Спустя 35 минут после старта он подал первый сигнал. Полноценная работа начнется через 4 месяца, после необходимых тестов и настроек. Спутник охватит вещанием Ближний Восток, часть Африки и Юго-Восточной Европы. #спутник #космос #Türksat5A
Space X запустила в космос спутник Türksat 5A / Others
8 января 2021 г.
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