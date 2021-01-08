Space X запустила в космос спутник Türksat 5A

Турция запустила спутник связи пятого поколения Türksat 5A при помощи ракеты-носителя Falcon 9 компании Space X с мыса Канаверал во Флориде, США. Спустя 35 минут после старта он подал первый сигнал. Полноценная работа начнется через 4 месяца, после необходимых тестов и настроек. Спутник охватит вещанием Ближний Восток, часть Африки и Юго-Восточной Европы. #спутник #космос #Türksat5A