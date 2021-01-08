Бывшего вице-премьера Чувашии Ивана Моторина обвинили в вождении в пьяном виде. Теперь ему грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Рассмотрение дела назначено на 27 января, сообщает Idel.Реалии со ссылкой на базу судебного делопроизводства.

Моторин на автомобиле Nissan Pathfinder был задержан автоинспекторами 13 декабря 2020 года после того, как не пропустил пешеходов. Результат медицинских анализов показал: в крови водителя содержалось 0,325 промилле алкоголя при допустимом значении 0,16 мг/л.

Иван Моторин был снят с должности премьер-министра Чувашии в июле 2020 года.

Ранее бывший губернатор Чувашской республики умер от сердечно-сосудистой недостаточности. 58-летнего Михаила Игнатьева госпитализировали в начале мая с двусторонней пневмонией и высоким процентом поражения легких. Незадолго до болезни чиновник подал иск против президента Владимира Путина, оспаривая решение о своем увольнении.