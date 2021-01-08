Турецкий врач-физиотерапевт Мехмет Серхан Куртулмуш сообщил о создании им теста, позволящего обнаружить в организме коронавирус методом анализа мочи.

По словам Куртулмуша, работу над тестом он начал в марте прошлого года и завершил в ноябре.

Турецкий врач отметил, что тест, который с легкостью можно проводить в домашних условиях, не обращаясь в больницу, получил лицензию Минздрава. Результат можно получить в течение 15 секунд, он достоверен на 95%.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель высоко оценила заслуги ученых – докторов турецкого происхождения Угура Шахина и его супруги Озлем Тюреджи, разработавших вакцину против коронавируса.

«Я очень рада, что в команду разработчиков вакцины вошли Угур Шахин и Озлем Тюреджи, имеющие турецкое происхождение, и что они внесли основной научный вклад в создание вакцины компаний BioNTech и Pfizer», – заявила Меркель в эфире радиоканала Metropol FМ, вещающего в 16 немецких городах на турецком и немецком языках.