КУЛЬТУРА
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В Турции за 15 секунд выявляют COVID-19 по анализу мочи
Уровень достоверности теста, проводимого в домашних условиях, составляет 95%. Он уже получил лицензию Министерства здравоохранения
В Турции за 15 секунд выявляют COVID-19 по анализу мочи
Врач-физиотерапевт Мехмет Серхан Куртулмуш (слева), создавший тест на выявление COVID-19 методом анализа мочи  / Others
8 января 2021 г.

Турецкий врач-физиотерапевт Мехмет Серхан Куртулмуш сообщил о создании им теста, позволящего обнаружить в организме коронавирус методом анализа мочи.

По словам Куртулмуша, работу над тестом он начал в марте прошлого года и завершил в ноябре.

Турецкий врач отметил, что тест, который с легкостью можно проводить в домашних условиях, не обращаясь в больницу, получил лицензию Минздрава. Результат можно получить в течение 15 секунд, он достоверен на 95%.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель высоко оценила заслуги ученых – докторов турецкого происхождения Угура Шахина и его супруги Озлем Тюреджи, разработавших вакцину против коронавируса.

«Я очень рада, что в команду разработчиков вакцины вошли Угур Шахин и Озлем Тюреджи, имеющие турецкое происхождение, и что они внесли основной научный вклад в создание вакцины компаний BioNTech и Pfizer», – заявила Меркель в эфире радиоканала Metropol FМ, вещающего в 16 немецких городах на турецком и немецком языках.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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