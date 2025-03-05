ПОЛИТИКА
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«Рвался к ядерной кнопке»: Лукашенко об отправке войск к Москве
Президент Беларуси Александр Лукашенко поведал новые детали своего участия в умиротворении мятежа Пригожина и его ЧВК «Вагнер»
«Рвался к ядерной кнопке»: Лукашенко об отправке войск к Москве
/ AP
5 марта 2025 г.

Белорусские войска готовились к переброске в Россию для защиты Москвы в ходе мятежа главы ЧВК «Вагнер» в июне 2023 года. Об этом Александр Лукашенко рассказал в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

По его словам, Евгений Пригожин «рвался к ядерной кнопке», а западные страны опасались, что он может свергнуть российское руководство и получить доступ к ядерному оружию.

Лукашенко рассказал, что после разговора с Владимиром Путиным осознал серьезность ситуации и решил вмешаться. Он предупредил Пригожина о возможной переброске белорусских войск, но одновременно предложил ему убежище в Беларуси. По словам Лукашенко, он пообещал сделать все, чтобы уголовное дело против главы ЧВК было закрыто. В итоге около 2 тыс. сторонников Пригожина и участников мятежа передислоцировались в Беларусь.

Мятеж продолжался 23 и 24 июня 2023 года: бойцы «Вагнера» заняли Ростов-на-Дону и двинулись на Москву с «маршем справедливости» — так Пригожин назвал свои действия. Однако вечером 24 июня у границ Московской области Пригожин согласился остановить продвижение. Владимир Путин заявил, что участникам мятежа предложат контракты с Минобороны или возможность «уйти в Беларусь».

Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области спустя несколько недель после неудавшегося мятежа. После его смерти активы ЧВК были преимущественно инкорпорированы в подразделения российской армии.

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