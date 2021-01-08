Расследованиеамериканского издания BuzzFeedNews, опубликованное в конце декабря, является четвертой частью серии расследований при поддержке Центра будущего журналистики Eyebeam, Пулитцеровского центра и Фонда открытых технологий. Оно основано на выводах правительственных отчетов, интервью и сотнях спутниковых снимков, которые демонстрируют огромные здания спецучреждений с яркими металлическими крышами.

По данным правозащитных групп, в синьцзянских «лагерях перевоспитания» с тюремными условиями находятся не менее одного миллиона уйгуров, казахов и других тюркских меньшинств. Активисты сообщают, что в отношении заключенных применяются пытки и принудительный труд.

Согласно информации, полученной журналистами-расследователями BuzzFeed News, как минимум на 135 закрытых территориях находятся производственные здания. По словам исследователей и бывших заключенных, «в подобных учреждениях почти наверняка имеет место принудительный труд в огромных масштабах». Авторы расследования констатируют, что рост числа производственных зданий в лагерях для принудительного содержания или рядом с ними отражает «быстрое расширение кампании массовых задержаний».

Международное сообщество, включая США, Европейский Союз и Организацию Объединенных Наций (ООН), регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека.

В начале лета 2020 года уходящий президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против официальных лиц и организаций Китая, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права уйгуров и других мусульманских общин. Закон предусматривает заморозку активов и визовые ограничения.

В сентябре нынешнего года суд Лондона принял на рассмотрение иск адвоката Джеффри Найса о признании геноцида уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Правозащитники считают предстоящий процесс важной возможностью для привлечения Пекина к ответственности за нарушения прав человека.

Парламентская комиссия по делам международных прав человека Палаты общин Канады в прошлом месяце впервые на Западе официально употребила термин «геноцид» для описания ситуации с уйгурами в КНР. Депутаты призвали правительство страны принять санкции в отношении Пекина.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам.

Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т. д.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек.

Власти Китая при этом отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называет лагеря «образовательными центрами». По их словам, такие учреждения используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.