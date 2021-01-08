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Министр обороны Латвии будет исполнять обязанности главы Минздрава
Глава правительства Кришьянис Кариньш ранее неоднократно выражал недовольство действиями министра здравоохранения Илзе Винькеле. В последнее время критика была связана с отсутствием четкого плана вакцинации от COVID-19
Министр обороны Латвии будет исполнять обязанности главы Минздрава
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс / Фото: European Parliament / Others
8 января 2021 г.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отправил министра здравоохранения Илзе Винькеле в отставку из-за отсутствия плана по проведению массовой вакцинации населения от коронавируса в стране, пишут РИА Новости. Временно исполняющим обязанности на этой должности назначен министр обороны Артис Пабрикс.

«Кариньш проинформировал Пабрикса о своем решении, обосновав это «нынешней практикой» и «большим опытом министра». Пабрикс будет исполнять обязанности главы минздрава до момента, когда будет назначен новый министр здравоохранения», - говорится в пресс-релизе.

Пабрикс выразил удивление своим назначением, отметив, что в кризисной ситуации с COVID-19 «эти обязанности должен нести сам глава правительства».

«Сегодня я вдвойне удивлен. Во-первых, требованием премьера о демиссии Винькеле, а затем тем фактом, что меня назначили замещать ее в Министерстве здравоохранения. В этой ситуации кризиса COVID-19 я считаю, что эти обязанности должен взять на себя сам глава правительства», – написал Пабрикс на своей странице в Twitter.

Сама Винькеле, комментируя решение Кариньша, заявила, что требование об отставке является попыткой премьер-министра переложить ответственность и найти виновного в нескоординированном и не очень успешном управлении кризисом.

В Латвии действует режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19. Для того, чтобы ограничить распространение коронавируса в стране, Кабинет министров принял решение о продлении чрезвычайного положения в республике, действующего с 9 ноября, до 7 февраля.

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