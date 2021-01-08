Пандемия коронавируса как никогда подчеркнула критическую важность инфраструктуры в космосе: спутники предоставляют важнейшие услуги связи, обеспечивают навигацию и другие ключевые услуги для правительства, предприятий и потребителей по всему миру. Они связывают коллег и клиентов и позволяют удаленным сообществам поддерживать связь с врачами, учителями, друзьями и семьями. И что важно, они объединяют вооруженные силы, которые снова активизировались, чтобы помочь справиться с кризисом, пишет в колонке для Defence News глава Airbus Defense and Space в Великобритании Ричард Франклин.

Однако по мере того, как растет зависимость от космоса, потребность в доминировании в этом секторе и защита активов Великобритании в космосе растет с каждым днем. Есть хорошо известные примеры, казалось бы, невинных космических полетов, но на самом деле разведывательных, представляющих угрозу нацбезопасности.

Пытаясь решить эту проблему, еще летом 2020-го Министерство иностранных дел, по делам содружества и развития (Foreign, Commonwealth and Development Office) выступило с инициативой принятия резолюции ООН о согласии с нормами поведения в космосе. Единственная в своем роде инициатива, цель которой – прояснить, что представляет собой ответственное поведение в этом пространстве и минимизировать риск несчастных случаев и недопонимания между странами, напоминает Ричард Франклин.

Так, Великобритания имеет впечатляющий послужной список в секторе защиты спутников, мониторинга пространства и взаимодействия аппаратов на разных орбитах, в том числе со спутниками союзников. Однако инновации в этом деле имеют первостепенное значение для сохранения лидерства в космическом секторе.

Будучи лидером по возможностям коммерческих спутников, Великобритания отстает в отражении новых угроз, в то время как США, Россия и Китай владеют большей частью из 2200 действующих аппаратов на орбите, а Германия и Канада, среди прочих, инвестируют в космос значительные средства, предупреждает глава Airbus Defense and Space в Великобритании. По его мнению, необходимо ускорить разработку суверенной глобальной навигационной спутниковой системы и инвестировать в национальные возможности наблюдения Земли для поддержки военных операций и мониторинга изменения климата.

При правильных инвестициях космический сектор Великобритании мог бы сыграть ключевую роль в восстановлении страны от пандемии коронавируса и помочь стране на равных конкурировать с другими игроками, учитывая фактор Brexit, уверен Ричард Франклин.

Компания Airbus Defense and Space в Великобритании занимается производством и разработкой спутников, военных самолетов, кибербезопасностью и тесно сотрудничает с правительством. В ее штате – около 4000 человек.