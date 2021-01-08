Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли на воинские звания по стандартам НАТО. Соответствующий указ 6 января подписал министр обороны Украины Андрей Таран, сообщает сайтМинобороны.

По мнению министра, данная мера позволит изменить систему управления карьерой солдат на более современную, «отличную от советской». Местные эксперты с этим согласны: по их мнению, это повлечет перестройку всей сержантской вертикали и, следовательно, должно повысить материальное и социальное обеспечение сержантов.

«Решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Фактически это руководство к действиям для кадровых органов переходить на новую философию работы, предусматривающее создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению», – отметил глава Минобороны.

Изменение системы званий в армии под стандарты Североатлантического альянса STANAG 2116 является одним из пунктов Концепции военной кадровой политики Вооруженных сил страны, которая рассчитана до 2025 года. Курс на членство в НАТО закреплен в Конституции Украины. Проект предполагает перевод всей сферы безопасности и обороны страны, в том числе промышленного производства, на стандарты альянса.

29 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский распорядился ввести в армии новую шкалу войсковых и флотских воинских званий. В частности, законопроект предполагал отмену званий прапорщика, старшего прапорщика, старшины. Взамен вводятся новые звания мастер-сержанта, главного старшины и др. Кроме того, согласно закону, при обращении к министру обороны Украины и его заместителям военнослужащий, называя их должности, обязан добавлять перед названием должности слово «пан (пани)». Теперь армия Украины привела внутренние документы в соответствие с этим законом.

Авторы инициативы выражали надежду, что изменения позволят усовершенствовать порядок выполнения воинского долга, а также будут способствовать переходу Вооруженных сил на профессиональную основу по образцу западноевропейских армий.