Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за помощь в эвакуации из Ливии украинских моряков. Он написал в Twitter, что рад возвращению членов экипажа танкера Captain Khayyam, который находился под арестом в Ливии уже пять лет.

Президент Украины отметил, что страна не забывает своих граждан и не оставляет их в беде.

«Рады приветствовать наших моряков, членов экипажа танкера «Капитан Хайям» дома после пяти лет заключения в Ливии! Украина не забывает и не оставляет своих людей в беде. Отдельное спасибо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за помощь в эвакуации наших граждан», - говорится в публикации.

На родину вернулись четыре украинца: Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка. В феврале 2016 года береговая охрана Ливии задержала их судно под флагом Сьерра-Леоне. В декабре 2017 года ливийский суд приговорил членов экипажа к пяти годам заключения.

В администрации президента Украины 7 января объявили, что четверо граждан Украины из экипажа танкера Captain Khayyam, задержанные в территориальных водах Ливии в 2016 году, вернутся в страну.