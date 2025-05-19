Президент России Владимир Путин уверен, что российская армия сможет прорвать украинскую оборону и до конца года установить контроль над четырьмя областями — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По данным агентства, Путин готов к затяжной войне и не боится усиления санкций со стороны США. Это означает, что он не намерен прекращать огонь и не планирует идти на уступки президенту США Дональду Трампу во время их телефонного разговора, запланированного на 19 мая.

В то же время, источник Bloomberg, близкий к российскому Министерству обороны, выразил сомнение в том, что армия РФ сможет достичь поставленных целей. По его словам, действия украинских беспилотников делают масштабные наступления слишком дорогостоящими и неэффективными.

По состоянию на май 2025 года российская армия контролирует около 20% территории Украины. Почти все эти захваты произошли в первые недели войны. По данным Reuters со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), Россия удерживает почти всю Луганскую область, а также около 70% Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Как пишет Bloomberg, отказ Путина идти на уступки может побудить Трампа поддержать новые меры давления. В частности, речь идет о законопроекте в Сенате о введении 500-процентной пошлины на товары из стран, покупающих российские нефть, газ, уран и другие ресурсы.

«Мы неоднократно предупреждали русских в течение почти двух месяцев, что это произойдет, если не будет достигнут прогресс [в урегулировании конфликта]», — заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью CBS 18 мая.