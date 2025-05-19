ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Кремль рассчитывает на прорыв
Президент России Владимир Путин рассчитывает до конца года полностью захватить четыре украинские области, сообщают западные СМИ
Кремль рассчитывает на прорыв
Российская армия / Reuters
19 мая 2025 г.

Президент России Владимир Путин уверен, что российская армия сможет прорвать украинскую оборону и до конца года установить контроль над четырьмя областями — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По данным агентства, Путин готов к затяжной войне и не боится усиления санкций со стороны США. Это означает, что он не намерен прекращать огонь и не планирует идти на уступки президенту США Дональду Трампу во время их телефонного разговора, запланированного на 19 мая.

В то же время, источник Bloomberg, близкий к российскому Министерству обороны, выразил сомнение в том, что армия РФ сможет достичь поставленных целей. По его словам, действия украинских беспилотников делают масштабные наступления слишком дорогостоящими и неэффективными.

По состоянию на май 2025 года российская армия контролирует около 20% территории Украины. Почти все эти захваты произошли в первые недели войны. По данным Reuters со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), Россия удерживает почти всю Луганскую область, а также около 70% Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Как пишет Bloomberg, отказ Путина идти на уступки может побудить Трампа поддержать новые меры давления. В частности, речь идет о законопроекте в Сенате о введении 500-процентной пошлины на товары из стран, покупающих российские нефть, газ, уран и другие ресурсы.

«Мы неоднократно предупреждали русских в течение почти двух месяцев, что это произойдет, если не будет достигнут прогресс [в урегулировании конфликта]», — заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью CBS 18 мая.

Истории
Европа и США пытаются договориться
Европа и США пытаются договориться
Польша выберет между либералом и консерватором
Польша выберет между либералом и консерватором
Турция опирается на молодежь
Турция опирается на молодежь
Турция требует остановить удары по Газе
Турция требует остановить удары по Газе
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
У Байдена нашли рак
У Байдена нашли рак
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
США установили для Ирана ядерный предел
США установили для Ирана ядерный предел
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us