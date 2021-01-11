На горнолыжный комплекс в Норильске сошла лавина: 3 человека погибли

Три человека погибли при сходе снежной лавины в Норильске. Среди них ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Красноярскому краю. Трагедия произошла в ночь на субботу. Лавина накрыла 4 домика на горнолыжном курорте. На месте спасатели нашли 14-летнего подростка, его госпитализировали. Позже были найдены тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего супруга. В поисково-спасательной операции были задействованы около 250 человек. Сейчас она завершена. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.