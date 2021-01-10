КУЛЬТУРА
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В Саратове в окно жилого дома на 19-м этаже влетела сигнальная ракета
Кто и когда запустил снаряд в жилом районе, неизвестно. Сигнальная ракета СХТ-40 используется военными для подачи звукового и светового сигналов химической тревоги
В Саратове в окно жилого дома на 19-м этаже влетела сигнальная ракета
Скриншот видео / Others
10 января 2021 г.

Сигнальная ракета, пробив несколько стеклопакетов, влетела в квартиру на 19-м этаже одного из саратовских домов и расплавила небольшую часть верхней крышки холодильника, сообщают «Известия».

Как рассказала хозяйка квартиры, она вместе с семьей 31 декабря уехала на праздники, а вернувшись вечером 7 января, обнаружила, что три стеклопакета на территории лоджии и два на кухне разбиты. Сначала ее муж подумал, что в окно влетел фейерверк, однако затем они нашли на холодильнике металлическую трубку.

«Позже выяснилось, что это ракета СХТ-40. Такие ракеты используют военные. Дальность полета – около 400 м», – сказала она.

В настоящее время неизвестно, кто и когда пустил ракету в квартиру. Пострадавшие написали заявление в полицию, участковый изъял часть ракеты. Женщина уточнила, что в квартире после попадания ракеты не произошел пожар только потому, что «снаряд» надломился, когда пробил окно.

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ИСТОЧНИК:TRT Russian
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