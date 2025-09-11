Американские подрядчики наняли членов антиисламской байкерской группировки для обеспечения безопасности на пунктах раздачи помощи в Газе. Об этом сообщает BBC со ссылкой на собственное расследование.

Более 10 членов Infidels MC — американской байкерской группировки, известной антиисламскими высказываниями, — были размещены на пунктах раздачи продовольствия, которыми управляет «Гуманитарный фонд Газы» (GHF). По данным BBC, семь из них занимают руководящие должности на этих пунктах.

Среди них — ярый исламофоб, лидер группировки Джонни «Таз» Малфорд. Он работает в UG Solutions в качестве руководителя команды и набрал других членов группировки для работы в Газе. У Малфорда на груди татуировка с числом 1095 — годом, когда папа римский Урбан II запустил первый крестовый поход, уточняет BBC.

Участие Малфорда в деятельности GHF стало известно общественности после того, как он случайно отправил электронное письмо в BBC, в котором просил других лидеров группировки не комментировать запросы. В письме невольно раскрылись личности нескольких других высокопоставленных членов Infidels, работающих в UG Solutions.