ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
США наняли исламофобов для охраны грузов в Газе
Для распределения гуманитарной помощи США и Израиль брали людей с предрассудками против ислама, пишут СМИ
США наняли исламофобов для охраны грузов в Газе
Палестинцы рискуют жизнью, отправляясь за гуманитарной помощью / Reuters
день назад

Американские подрядчики наняли членов антиисламской байкерской группировки для обеспечения безопасности на пунктах раздачи помощи в Газе. Об этом сообщает BBC со ссылкой на собственное расследование.

Более 10 членов Infidels MC — американской байкерской группировки, известной антиисламскими высказываниями, — были размещены на пунктах раздачи продовольствия, которыми управляет «Гуманитарный фонд Газы» (GHF). По данным BBC, семь из них занимают руководящие должности на этих пунктах.

Среди них — ярый исламофоб, лидер группировки Джонни «Таз» Малфорд. Он работает в UG Solutions в качестве руководителя команды и набрал других членов группировки для работы в Газе. У Малфорда на груди татуировка с числом 1095 — годом, когда папа римский Урбан II запустил первый крестовый поход, уточняет BBC.

Участие Малфорда в деятельности GHF стало известно общественности после того, как он случайно отправил электронное письмо в BBC, в котором просил других лидеров группировки не комментировать запросы. В письме невольно раскрылись личности нескольких других высокопоставленных членов Infidels, работающих в UG Solutions.

Читайте также

Один из подрядчиков UG Solutions, Джош Миллер, опубликовал фото из Газы, на котором работники держат баннер с надписью «Сделай Газу великой снова» на пункте раздачи помощи. У Миллера тоже есть татуировка с числом 1095 на пальцах, отмечает издание.

«Гуманитарный фонд Газы» подвергается растущей критике. Правозащитники утверждают, что поддерживаемая США и Израилем организация вытеснила почти все другие крупные гуманитарные инициативы в секторе Газа, чтобы политизировать помощь. Правительство США выделило GHF не менее $30 млн в виде грантов.

Ситуация вблизи пунктов GHF стала опасной для палестинцев, ищущих еду. В отчете ООН за начало августа говорится, что вблизи этих пунктов были убиты по меньшей мере 859 палестинцев. Бывшие сотрудники UG Solutions сообщили СМИ, что подрядчики на пунктах GHF стреляли на поражение по палестинцам, ищущим помощь — даже когда никакой угрозы не было.


Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us