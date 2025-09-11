Американские подрядчики наняли членов антиисламской байкерской группировки для обеспечения безопасности на пунктах раздачи помощи в Газе. Об этом сообщает BBC со ссылкой на собственное расследование.
Более 10 членов Infidels MC — американской байкерской группировки, известной антиисламскими высказываниями, — были размещены на пунктах раздачи продовольствия, которыми управляет «Гуманитарный фонд Газы» (GHF). По данным BBC, семь из них занимают руководящие должности на этих пунктах.
Среди них — ярый исламофоб, лидер группировки Джонни «Таз» Малфорд. Он работает в UG Solutions в качестве руководителя команды и набрал других членов группировки для работы в Газе. У Малфорда на груди татуировка с числом 1095 — годом, когда папа римский Урбан II запустил первый крестовый поход, уточняет BBC.
Участие Малфорда в деятельности GHF стало известно общественности после того, как он случайно отправил электронное письмо в BBC, в котором просил других лидеров группировки не комментировать запросы. В письме невольно раскрылись личности нескольких других высокопоставленных членов Infidels, работающих в UG Solutions.
Один из подрядчиков UG Solutions, Джош Миллер, опубликовал фото из Газы, на котором работники держат баннер с надписью «Сделай Газу великой снова» на пункте раздачи помощи. У Миллера тоже есть татуировка с числом 1095 на пальцах, отмечает издание.
«Гуманитарный фонд Газы» подвергается растущей критике. Правозащитники утверждают, что поддерживаемая США и Израилем организация вытеснила почти все другие крупные гуманитарные инициативы в секторе Газа, чтобы политизировать помощь. Правительство США выделило GHF не менее $30 млн в виде грантов.
Ситуация вблизи пунктов GHF стала опасной для палестинцев, ищущих еду. В отчете ООН за начало августа говорится, что вблизи этих пунктов были убиты по меньшей мере 859 палестинцев. Бывшие сотрудники UG Solutions сообщили СМИ, что подрядчики на пунктах GHF стреляли на поражение по палестинцам, ищущим помощь — даже когда никакой угрозы не было.