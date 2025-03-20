ПОЛИТИКА
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Стало известно, что будет c USAID
Администрация Трампа планирует масштабную реформу системы внешней помощи США
Стало известно, что будет c USAID
/ Reuters
20 марта 2025 г.

Администрация президента Дональда Трампа разработала план радикального пересмотра структуры распределения американской внешней помощи. Согласно внутреннему меморандуму, попавшему в распоряжении агентства Reuters, финансирование будет сосредоточено на ключевых стратегических направлениях, отвечающих геополитическим интересам США.

Согласно документу, переданному госсекретарю Марко Рубио, реформа предусматривает переименование USAID в Агентство международной гуманитарной помощи США и сокращение почти двух десятков его бюро.

При этом политически ориентированные программы, такие как развитие демократии, защита религиозных свобод и прав женщин, будут переданы под контроль Госдепартамента.

Новый подход сосредоточится исключительно на гуманитарной помощи, реагировании на катастрофы, глобальном здравоохранении и продовольственной безопасности.

Сразу после инаугурации Трамп заморозил всю внешнюю помощь на 90 дней, что привело к приостановке множества жизненно важных гуманитарных программ. Более 80% грантов USAID были аннулированы, а значительная часть персонала отправлена в отпуск или уволена.

Попытка закрыть USAID вызвала юридическое противодействие: федеральный суд запретил администрации Трампа и Илону Маску, неформально возглавляющему департамент госэффективности (DOGE), ликвидировать агентство, предупредив, что это может нарушать Конституцию США.

Хотя меморандум носит предварительный характер, он отражает намерение Трампа пересмотреть принципы распределения международной помощи. Внутренний e-mail USAID, на который ссылается Reuters, подтверждает, что агентство продолжит около 1 000 гуманитарных программ, а также будет работать с Конгрессом и Госдепом над будущей моделью распределения помощи.

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