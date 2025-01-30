ПОЛИТИКА
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Трампа захотели поставить в ряд с Вашингтоном и Линкольном
Республиканцы предложили увековечить президента США на национальном монументе наряду с Вашингтоном, Джефферсоном, Рузвельтом и Линкольном
Трампа захотели поставить в ряд с Вашингтоном и Линкольном
Дональд Трамп на фоне горы Рашмор / Фото: Reuters
30 января 2025 г.

Представитель Республиканской партии внесла во вторник в Палату представителей законопроект о добавлении изображения президента США Дональда Трампа на гору Рашмор.

Инициатива исходит от члена Палаты представителей Анны Полины Луны, которая заявила в соцсети X: «Выдающиеся достижения Трампа для нашей страны и успех, который он продолжит приносить, заслуживают высочайшего признания и почестей на этом культовом национальном монументе».

Подобные предложения уже случались в истории США. В 1999 году Конгресс обсуждал, но в итоге отклонил идею добавить президента Рональда Рейгана к существующим четырем президентам.

Законопроект появился практически одновременно с другой инициативой республиканцев — изменить Конституцию, чтобы позволить Трампу баллотироваться на третий срок. Поправка предусматривает возможность третьего срока для президентов, чьи сроки не были последовательными. В истории США только Трамп и Гровер Кливленд занимали этот пост с перерывом.

Однако шансы на принятие обоих предложений крайне малы. Для конституционной поправки потребуется две трети голосов в обеих палатах Конгресса и ратификация 38 штатами.

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