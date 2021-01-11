Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Кыргызстана Садыр Жапаров одержал победу на досрочных выборах президента страны, о чем свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома, основанные на информации с электронных урн для голосования.

По предварительным результатам бюллетеней, Жапаров набрал 80,65% голосов. Вторым идет Адахан Мадумаров с 6,58%, на третьем месте – Бабыржан Тольбаев с результатом в 2,13%. Остальные 14 кандидатов набрали от 0,08 до 1,51% голосов. Предварительно явка составила 33,13%.

При этом некоторые кандидаты не признали предварительные итоги голосования. Например, лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров заявил о фальсификациях с электронными урнами. «Я не признаю итоги выборов. Сегодняшняя ситуация вопиющая. Под видом тестирования приходили сотрудники спецслужб. Они носили с собой флешки», – сказал Мадумаров.

С результатами выборов также не согласен бывший глава комитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев. «Естественно, те, кто захватил власть в октябре прошлого года, попытались использовать админресурс, мы это все видели. Пытались даже вовлечь в это дело сотрудников больниц, школ», – заявил он. Сегизбаев также подчеркнул, что выборы были сфальсифицированы.

Сам Жапаров, со своей стороны, отметил, что у него нет чувства обиды и ненависти к своим оппонентам и участникам кампании против его кандидатуры. «Моя единственная цель – развитие страны, обеспечение единства и единения», – добавил политик.

Он подчеркнул, что избиратели дали ему власть именно для борьбы с коррупцией. «Я не буду повторять ошибок предыдущих властей. Будем держаться подальше от политического давления и не потерпим тех, кто нарушает принцип верховенства права», – пообещал избранный глава государства.

Наряду с президентскими выборами в стране проходил референдум о форме правления в стране. Кыргызстанцы могли проголосовать за сохранение парламентской республики, возврат к президентской республике или против обоих вариантов. По предварительным данным, более 81% избирателей высказались за президентскую форму правления. За парламентскую проголосовали 10,5%.

Одновременно с выборами президента в Кыргызстане в соседнем Казахстане голосовали за депутатов Мажилиса (парламента) и маслихатов (местные представительные органы).

По данным экзитпола, из пяти участвовавших в выборах партий, ни одна из которых, к слову, не является оппозиционной, в парламент прошли три: «Нур Отан» (71,97%), «Ак жол» (10,18%) и Народная партия Казахстана (9,03%). В Казахстане по закону партии в Мажилис проходят партии, преодолевшие порог 7 процентов голосов.

Местные СМИ пишут, что выборы сопровождались массовыми задержаниями сторонников политических групп, пытавшихся выразить протест против голосования, которое, по их мнению, является «срежиссированным» и «недемократическим».

При этом Турция выразила удовлетворение проведением парламентских выборов в Казахстане. «Желаем, чтобы результаты этих выборов послужили на пользу дружескому и братскому народу Казахстана. Мы верим в то, что наше стратегическое сотрудничество с братским Казахстаном, который отмечает в этом году 30-летие своей независимости, будет развиваться и крепнуть с каждым годом», – говорится в заявлении турецкого МИД.

Официальные результаты голосования должны быть объявлены 11 января.