Баку назвал необоснованным заявление МИД Армении о том, что Азербайджан использует армянских военнопленных в качестве заложников для продвижения своих политических интересов.

«МИД Азербайджана считает совершенно необоснованным заявление Министерства иностранных дел Армении от 9 января 2021 года и отвергает содержащиеся в нем претензии», – сказано в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства заявлении.

Из сообщения следует, что в результате совместной операции, проведенной Службой госбезопасности и Министерством обороны Азербайджана, «была задержана и передана следствию диверсионно-террористическая группа из 62 человек, целенаправленно размещенная Арменией на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях».

В азербайджанском МИД указали, что все задержанные были призваны на службу в армянские ВС из Ширакской области Армении и «были введены на территорию Азербайджана с целью совершения диверсий и терактов против военных и гражданского населения страны». По данным ведомства, в результате совершенных диверсантами терактов имеются погибшие и раненые среди азербайджанских военнослужащих и мирных граждан.

В министерстве также уточнили: члены группы были направлены в Азербайджан 26 ноября 2020 года, то есть после прекращения огня, о котором договорились лидеры России, Азербайджана и Армении. В связи с этим члены данной диверсионной группы, согласно международному гуманитарному праву, не считаются военнопленными, заявили в Баку: «Они несут ответственность в соответствии с уголовным законодательством Азербайджана».

Власти Азербайджана призвали Армению «выполнять свои обязательства, установленные трехсторонним заявлением, соблюдать прекращение огня и положить конец провокационной военной деятельности против Азербайджана».