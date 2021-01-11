Две электростанции построят в Ливии турецкая компания ENKA и немецкий концерн Siemens, сообщила пресс-служба ENKA, штаб-квартира которой находится в Стамбуле.

В заявлении отмечается, что турецкая компания совместно с Siemens будет в ускоренном режиме возводить электростанцию простого цикла мощностью 650 МВт возле западного ливийского города Мисрата и электростанцию мощностью 671 МВт в ливийской столице Триполи. «Контракты на проекты были подписаны с General Electricity Company of Libya (GECOL) для удовлетворения растущих потребностей Ливии в электроэнергии», – сказано в документе.

Планируется, электростанции будут работать на двух видах топлива – легком мазуте и природном газе. ТЭЦ в Мисрате будет использовать силовой блок с двумя турбогенераторами внутреннего сгорания SGT5-PAC 4000F, которые поставит Siemens. Электростанция в Триполи будет базироваться на четырех блоках турбогенераторов внутреннего сгорания SGT5-PAC 2000E Siemens. Оба проекта должны быть завершены в 2022 году.

ENKA – одна из крупнейших строительных и энергетических компаний Турции. У компании есть и другие энергетические проекты в Ливии, включая газотурбинную электростанцию в населенном пункте Убари в центральной части страны. Тестовое подключение электростанции мощностью 640 МВт к электросети Ливии было завершено в октябре 2017 года, но ее использованию помешали военные действия и перебои с поставками топлива.