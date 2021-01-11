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На месте крушения лайнера Sriwijaya Air найдены останки тел
Власти Индонезии объявили об обнаружении черных ящиков самолета Sriwijaya Air, который упал в море после вылета из Джакарты. Боинг 737-500 с 62 пассажирами и экипажем направлялся в Понтианак в Западном Калимантане и исчез с экранов радаров через 4 минуты после взлета. Обломки самолета и части тел нашли водолазы на глубине 23 метра у побережья Джакарты #Боинг #Индонезия #катастрофа
На месте крушения лайнера Sriwijaya Air найдены останки тел / Others
11 января 2021 г.
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