ПОЛИТИКА
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Почему тропой Святого Павла стоит пройти после Ликийской?
Римский город Адада находится в двух часах езды от Антальи. Это важная точка на тропе Святого Павла, которая не так известна, как Ликийская, но, тем не менее, столь же захватывающая. Популярный среди паломников путь проходит по древнеримским дорогам и лесным тропам. Маршрут начинается с равнины и поднимается до 2200 метров над уровнем моря. Протяженность пути – 500 километров. А что Вы слышали о тропе Святого Павла и Ликийской тропе? #ликийская #тропа #Святого_Павла
Почему тропой Святого Павла стоит пройти после Ликийской? / Others
12 января 2021 г.
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