Сколько в России наркоманов, и что они употребляют

Согласно последнему опубликованному докладу государственного антинаркотического комитета, в России зарегистрированы около 401 тысячи пациентов с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков. Из них 236 тысяч – больные наркоманией. 165 тысячам поставили диагноз «пагубное употребление наркотиков». Также, по официальной статистике, в 2019 году в России зарегистрировано 18 тысяч случаев отравлений наркотическими средствами. И это на 10% процентов больше, чем в 2018 году.

Самые распространенные наркотики, которые стали причиной отравлений, – галлюциногены. От них в 2019 пострадали 4,2 тыс. человек, умерли – 89. Много случаев отравлений от неуточненных наркотиков – 4,4 тыс., в том числе 263 умерших. Метадоном отравились больше 3 тыс. человек, умерли – 1786. Отравлений, связанных с употреблением героина, в 2019 году выявили 2,3 тыс. Умерли от приема героина 651 человек. Также в официальной статистике есть случаи отравления кодеином, морфином, курительной смесью Spice.

Всего в 2019 году от употребления наркотиков умерли 4 569 человек. И это на 2,8 больше, чем в 2018 году.

Но вся вышеприведенная статистика касается только тех наркозависимых, которые официально состоят на учете. В реальности – наркоманов в России намного больше.

В социологическом исследовании региональных Антинаркотических комиссий говорится, что число людей, хотя бы один раз в жизни попробовавших наркотики, оценивается в 8,5 млн человек. И это почти на 400 тыс больше, чем в 2018. При этом число людей, которые употребляют наркотики регулярно или эпизодически, осталось на прежнем уровне – почти 2 млн.

По данным федерального проекта «Трезвая Россия», сейчас в стране около 5 миллионов наркозависимых людей.

При этом главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что наркозависимых в стране стало меньше. «Мы видим, что довольно активно снижается количество зарегистрированных больных… меняется структура наркотизации… Мы видим, что снижается количество употребления опиатов, грубых наркотиков, но мы предполагаем, что растет потребление спайсов, синтетических каннабиноидов, амфетаминов, которые потребляются в студенческой и молодежной среде, но мы это не можем, к сожалению, подтвердить лабораторно, поскольку нет специальных экспресс-тестов», – сказал эксперт в интервью ТАСС.

Однако, по словам Брюна, тенденция к снижению числа потребителей опиоидов наблюдается с 2016 года. В статистике антинаркотического комитета говорится, что основной причиной распространения наркомании в 2019 году стала моральная деградация общества и вседозволенность. На втором месте – неудовлетворенность жизнью и социальное неблагополучие. Помимо этого, в списке значатся – влияние наркобизнеса, безработица, экономические проблемы, излишняя свобода и отсутствие организованного досуга.

В феврале 2020 года издание «Известия» опубликовало данные исследования Института социологии РАН. В нем говорится, что в России растет число наркоманов нового типа. Такие люди, по данным ученых, могут некоторое время контролировать свое пристрастие. Они не состоят на учете в наркодиспансерах, у них нет никаких проблем с правоохранительными органами и вообще, внешне они выглядят как здоровые люди. Однако такой тип наркомании, по мнению социологов, через 10-15 лет перерастет в тяжелую зависимость, для лечения которой понадобится квалифицированная помощь.

«Примерно восемь из десяти людей с тяжелой зависимостью начали свою наркокарьеру с так называемых легких препаратов. Организм адаптируется к наркотику, поэтому надо или увеличивать дозу, или искать новые вещества. Переход на тяжелые наркотики – лишь вопрос времени», – пояснил«Известиям» заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии РУДН Александр Березкин.

Рост преступности

В конце июня 2020 года пресс-служба министра внутренних дел России Владимира Колокольцева заявила, что в первом квартале этого года по всей стране ликвидировали около 60 нарколабораторий. При этом, отметили в МВД, уровень преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в указанный период снизился почти на 9,5%.

Это расходится с данными президента России Владимира Путина. В середине ноября 2020 он заявил, что ситуация с наркопрестулениями остается сложной. По словам главы государства, за 9 месяцев 2020 года выявили 144 500 наркопреступлений. Это сопоставимо с результатом за весь предыдущий год, когда зарегистрировали 145 тыс. преступлений.

Помимо этого, сотрудники МВД, ФСБ и Федеральной таможенной службы изъяли в 2020 году почти 18 тонн различных наркотиков и психотропных веществ. При этом количество только выявленных преступлений, совершенных с помощью бесконтактной оплаты, возросло до 70%.

«Это пример того, как современные технологии используются не во благо, а во зло. Очевидно, что надо искать новые, более эффективные методы борьбы с подобными латентными преступлениями», – заявил Путин на заседании Совета Безопасности России.

Наркотики через «Даркнет»

О том, что ситуация с наркотиками в России лишь ухудшается и что продажа запрещенных средств уходит в интернет, говорит и исследование сайта «Проект». Стоит пояснить, что под интернетом подразумевается так называемый «Даркнет» – это теневая часть интернета. Журналисты проекта написали, что российская торговая площадка «Г…ра» стала крупнейшей в мире по продаже наркотиков.

«Г…ра», по данным журналистов, выполняет роль посредника между продавцами и покупателями. Торговля выглядит так: покупатель оплачивает товар на специальном сайте, а продавец отправляет ему координаты места, где спрятаны наркотики. В 2019 году на платформе «Г…ра» было зарегистрировано 2,5 млн аккаунтов.

«По нашим расчетам, с 2016 по 2019 год пользователи внесли на «Г…ра» 64,7 млрд рублей. Здесь «Г…ра» тоже впереди планеты – общий объем сделок, который прошел через западный даркнет с 2011 по 2015 год – $191 млн (12 млрд рублей на июнь 2019). При этом некоторые статьи доходов «Г____» оценить трудно или невозможно, а это значит, что в реальности заработок площадки еще больше», – говорится в исследовании журналистов «Проекта».

Что намерены делать власти?

До сих пор власти руководствовались десятилетней Стратегией государственной антинаркотической политики. В конце ноября президент России утвердил новый план – до 2030 года. В нем предусматривается усиление контроля над финансовыми операциями, совершенствование механизмов раннего выявления незаконного потребления наркотиков и многое другое.

В новой Стратегии к угрозе нацбезопасности приравняли легализацию использования марихуаны и других каннабиноидов в рекреационных целях. Ранее об этом высказывался Путин. Он призвал правоохранительные органы и спецслужбы разоблачать «ложь, в том числе о так называемом безопасном, цивилизованном потреблении так называемых легких и других наркотиков».

О том, что Россия сильно отстает в области первичной профилактики наркотиков, заявил в интервью «Известиям» председатель движения «Стоп Наркотик» Сергей Полозов. По его мнению, в стране нет комплексной системы, которая предотвратила бы употребление наркотиков среди молодежи.

«В МВД этим заниматься не могут, потому что там явно не педагоги и не учителя. Минобр, который реформировался, тоже на себя эти функции не взял. Минздрав занимается уже критическими ситуациями, но не предотвращением», – считает эксперт.

Общественные деятели, занимающиеся проблемой наркозависимости, говорят, что, помимо создания адекватной системы профилактики, к работе нужно привлекать СМИ и волонтеров.