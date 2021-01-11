Управление оборонной промышленности Турции (SSB) объявило о выполнении обязательств по поставке Вооруженным силам баллистических ракет малой дальности класса Bora-1.

Ракеты Bora-1 с радиусом поражения 280 км для систем залпового огня заменят в войсках американские MGM-140 ATACMS. Также идут работы по созданию более современной управляемой ракеты с дальностью полета, большей чем у Bora-1. В ведомстве сообщили о продолжении поставок для РСЗО ракет TRG-300 (Kaplan), на проектирование и разработку которых ушло пять лет.

Ракеты системы TRG-300 Kaplan способны поражать тяжелую бронетехнику, хорошо укрепленные и защищенные объекты. Масса твердотопливной ракеты TRG-300 Kaplan составляет 585 кг, масса боеголовки – 105 кг.

Ракета Bora-1 была разработана турецкой компанией Roketsan, первые ее испытания прошли в мае 2017 года. Длина снаряда составляет 7 м, диаметр – 610 мм, масса – 2500 кг, масса унитарной боевой части – 470 кг. Существует также экспортная версия системы баллистических ракет Bora, такая как KAAN. Турция поддерживает на вооружении 72 ракеты ATACMS, которые она закупила у США в декабре 1996 года на сумму 48 миллионов долларов. Ракеты были поставлены в 1998 году, при этом задача установки дополнительных 48 ракет так и не была реализована.