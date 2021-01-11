Премьер-министр Армении Никол Пашинян задолго до начала конфликта в Карабахе предупредил главу оккупационной администрации принадлежащего Азербайджану региона Араика Арутюняна о возможном обострении, посоветовав ему продать имущество и бизнес в ряде районов. Об этом рассказал в своем видеобращении в Facebook экс-посол Еревана в Ватикане и зять бывшего президента страны Сержа Саргсяна Микаэл Минасян.

«Когда Пашинян стал премьер-министром, Арутюнян через Арарата Мирзояна (председатель Национального собрания Армении – ред.) предложил свои услуги. Мирзоян вел переговоры с Арутюняном в обмен на информацию и гарантии лояльности и рассказал о нем Пашиняну, заверив, что нашел нового раба, готового продать душу сатане ради определенных вещей», – пояснил Минасян.

По его словам, Арутюнян «боялся, что Пашинян раскроет весь масштаб его воровства, в которое он погружен по горло». Первый этап договоренностей, как утверждает автор видео, был достигнут в Риме – там велись переговоры с Мирзояном и Арутюняном. Гарантом сделки при этом выступил некий «известный армянский бизнесмен из диаспоры, который присутствовал на переговорах по просьбе Арутюняна».

Минасян также отметил, что глава оккупационной администрации Карабаха поделился полученной информацией с главой т.н. Службы национальной безопасности (СНБ НКР) Камо Агаджаняном. Вместе они приняли решение в срочном порядке продать имевшуюся у них недвижимость в Джебраильском, Физулинском и Гадрутском районах, даже не торгуясь. Например, принадлежавшие Арутюняну сады в Гадруте уступили покупателям за полцены.

«За последний год Араик Арутюнян и Камо Агаджанян продали весь бизнес, который принадлежал им или людям, связанным с ними в Джабраиле, Физули и, самое главное, в Гадруте», – указал Минасян.

Кроме того, Пашинян сразу по вступлении в должность, утверждает бывший посол, потребовал от армянских контрразведчиков предоставить ему компромат на свое ближайшее окружение. Руководство спецслужбы сначала якобы отказалось выполнять приказ, но затем пошло на попятную. Полученные данные до сих пор помогают Пашиняну удерживать от ухода ряд членов его команды и даже некоторых депутатов, говорит Минасян.

После того, как азербайджанская армия в ходе начатой 27 сентября контрнаступательной операции освободила от оккупации 5 городов, включая второй по величине город региона Шушу, 4 поселка и 286 сел в Нагорном Карабахе и вокруг него, Ереван признал поражение и пошел на подписание соглашения, в котором обязался передать Азербайджану Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский районы.

20 ноября Армения покинула Агдам. 15 ноября Ереван при содействии Москвы обратился к Баку с просьбой предоставить дополнительное время для выхода из Кельбаджара. Азербайджан согласился пролонгировать срок до 25 ноября. 1 декабря Армения передала Азербайджану Лачин.