ТУРЦИЯ
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«Турция играет важную роль в переговорах по Украине»
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Турция играет важную роль в мирных переговорах между Россией и Украиной, поскольку поддерживает контакты со всеми сторонами
«Турция играет важную роль в переговорах по Украине»
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте / AA
15 мая 2025 г.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал проходящие в Стамбуле переговоры России и Украины. По его словам, Турция играет важную роль в этом процессе, так как сохраняет рабочие отношения со всеми вовлеченными сторонами.

Рютте выступил перед журналистами в Анталье в начале второго дня неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая проходит в конференц-центре NEST. Он поблагодарил Турцию за организацию мероприятия и подчеркнул значимость ее посреднических усилий.

Генсек отметил, что на саммите НАТО в Гааге в июне обсудят угрозу со стороны России, рост военного потенциала Китая и терроризм. Также будет поднят вопрос об увеличении оборонных расходов и развитии промышленности.

По его словам, Украина четко дала понять, что готова к перемирию и срочным переговорам.

«Это абсолютно очевидно. Теперь мяч на стороне России. Они должны объяснить, что делают или почему бездействуют», — заявил он.

Рютте подчеркнул, что президент США Дональд Трамп возобновил прямой диалог между Киевом и Москвой. Он добавил, что Турция рассматривается как серьезная платформа для переговоров.

«Президент Эрдоган и министр иностранных дел Хакан Фидан могут добиться позитивных результатов», — сказал он.

Отвечая на вопрос о поставках вооружений между странами альянса, Рютте заявил, что в вопросе экспорта истребителей Eurofighter не должно быть ограничений.

Он также отметил, что оборонная промышленность Турции «весьма впечатляюща» и сотрудничает с компаниями из Европы, США и Канады.

Генсек добавил, что США ждут более серьезных шагов от союзников по увеличению военных расходов. По его словам, восемь стран НАТО пока не достигли цели в 2% ВВП, но прогресс по этому вопросу есть.

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