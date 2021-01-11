Президент РФ Владимир Путин назвал важными и полезными переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Трехсторонние переговоры проходили за закрытыми дверями в течение четырех часов. Несмотря на то, что Кремль накануне опровергал информации о подписании каких-либо соглашений по итогам встречи в Москве, стороны согласовали заявление о новых шагах по развитию инфраструктурных проектов в регионе, а также вышли к прессе.

«Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе», – отметил Путин.

Президент РФ уточнил, что документ предполагает принятие конкретных мер по развитию экономических связей и инфраструктурных проектов.

«Рабочая группа до 30 января 2021 года проведет первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений работы <…>», – говорится в трехстороннем документе. Эксперты до 1 марта должны представить лидерам трех стран график реализации мероприятий по развитию транспорта в регионе.

«Это заявление открывает огромные перспективы. Уверен, что рабочая группа, которая сегодня нами создана, будет эффективно работать, докладывать нам периодически о реализации проектов, – прокомментировал соглашение президент Азербайджана Ильхам Алиев. – Там не один проект, несколько. Уверен, что все они будут реализованы».

Российский лидер указал, что дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями и с Азербайджаном, и с Арменией, и поблагодарил своих коллег за позитивное восприятие посреднических усилий российской стороны по прекращению огня в Нагорном Карабахе. По его словам, достигнутые в ноябре 2020 года договоренности последовательно реализуются, и это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования нагорнокарабахского конфликта на справедливой основе, в интересах как армянского, так и азербайджанского народов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что стороны нацелены на результат, чтобы подвести черту под усилиями по урегулированию в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул: договоренности соблюдаются эффективно, не было серьезных поводов для беспокойства. Лидер Азербайджана выразил надежду, что Баку и Ереван смогут преодолеть прошлые разногласия, а народы двух стран найдут в себе волю и мудрость для примирения: «Я уверен, что не будет никаких попыток с армянской стороны ревизии заявления от 9 ноября, с тем чтобы оба народа нашли в себе волю и мудрость думать о будущем и о примирении».

Алиев выразил уверенность, что соседние страны активно включатся в создание транспортной инфраструктуры на юге Кавказа. «Разблокирование транспортных коммуникаций – это та сфера, которая может придать большой [импульс] развитию региона, а также укрепить безопасность, потому что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении и России, и наших соседей. Уверен, что соседние страны также активно включатся в создание транспортных коридоров», – сказал он.

Однако, по мнению премьера Армении Никола Пашиняна, конфликт между двумя государствами в Нагорном Карабахе остается неурегулированным. Он отметил, что политикам в ходе переговоров не удалось решить вопрос военнопленных и работа в этом направлении будет продолжена. Пашинян добавил, что Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ, в частности по вопросу определения статуса региона.

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что в результате совместной операции, проведенной Службой госбезопасности и Минобороны Азербайджана, «была задержана и передана следствию диверсионно-террористическая группа из 62 человек, целенаправленно размещенная Арменией на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях». В министерстве уточнили: члены группы были направлены в Азербайджан 26 ноября 2020 года, то есть после прекращения огня, о котором договорились лидеры России, Азербайджана и Армении. В связи с этим члены данной ДРГ, по международному праву, не считаются военнопленными, заявили в Баку: «Они несут ответственность в соответствии с уголовным законодательством Азербайджана».

После заявления для прессы президенты РФ и Азербайдажана провели отдельную встречу. Президент России Владимир Путин по ее итогам выразил надежду, что урегулирование на Южном Кавказе сделает отношения Москвы и Баку еще более тесными.

«Я очень рассчитываю, что работа в целом по урегулированию ситуации на Южном Кавказе пойдет на пользу, безусловно, нашим двусторонним отношениям», – сказал Владимир Путин. Ильхам Алиев также подчеркнул, что Азербайджан настроен на эффективное сотрудничество с Россией, а также выразил убеждение – уже в этом году все потери из-за коронавируса в экономической сфере будут компенсированы.

В свою очередь, во время двусторонки с главой кабмина Армении российский президент отметил, что рассчитывает на достижение договоренностей по всем проблемам, связанным с Нагорным Карабахом.