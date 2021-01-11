На переоснащение армии и флота Россия с 2019 года тратит более 1,5 триллиона рублей, причем 70% этих средств – на современные серийные образцы. За 2020 год войска получили свыше 2,3 тысячи единиц новых вооружений, на закупку было потрачено более одного триллиона рублей при общем объеме ГПВ-2020 на 23 триллиона.

Как отмечает «Спутник», в ходе выполнения ГПВ уровень современных вооружений в армии и на флоте достиг 70%, в стратегических ядерных силах – 83%, в Воздушно-космических силах – 75%. И в целом Госпрограмма развития вооружений РФ на 2011–2020 годы стала первой полностью реализуемой, обеспечила массовые поставки в войска новых и современных образцов вооружения и техники.

За последнее время Вооруженные силы получили 57 военных космических спутников, 109 межконтинентальных ракет «Ярс», 108 баллистических ракет для подводных лодок, 4 стратегических подводных крейсера проекта 955 типа «Борей», 7 современных подводных лодок и 161 надводный корабль, а также 17 ракетных комплексов противокорабельной обороны «Бал» и «Бастион», более 1 тыс. боевых самолетов и вертолетов, более 3,5 тыс. единиц бронетехники, подсчитала «Газета.ру».

Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, было перевооружено 12 ракетных полков комплексами «Ярс», 10 ракетных бригад комплексами «Искандер», а 20 зенитно-ракетных полков вооружены ЗРК С-400 «Триумф». При этом 13 авиационных полков получили модернизированные самолеты поколения 4: МиГ-31БМ, Су-35С, Су-30СМ и Су-34, вертолеты Ка-52 и Ми-28. В небо поднялся первый – построенный с нуля – стратегический бомбардировщик Ту-160М. Российский флот пополнился 35 субмаринами, надводными кораблями – только Балтийский флот получил шесть новых ракетных кораблей. Прибавка ПВО – четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и шесть дивизионных комплектов зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

8 января 2021 года состоялась встреча председателя правительства РФ Михаила Мишустина с гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, на которой последний сообщил, что объем поставок ГК по линии военно-технического сотрудничества (имеется в виду через входящее в состав ГК «Ростех» АО «Рособоронэкспорт») в 2020 году составил около 13 млрд долларов, что примерно соответствует уровню 2019 года.

В августе Минобороны России на форуме «Армия-2020» подписало 41 контракт на поставку и модернизацию военной техники на общую сумму свыше 1,16 трлн рублей.