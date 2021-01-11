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В России потратили 23 трлн рублей на госпрограмму вооружений
РФ в 2020 году закупила новейшие образцы вооружений на сумму чуть более одного триллиона рублей. Минувший год также подвел черту под десятилетней программой перевооружения армии. На эти цели были выделены 23 трлн рублей
В России потратили 23 трлн рублей на госпрограмму вооружений
Фото: ТАСС / Others
11 января 2021 г.

На переоснащение армии и флота Россия с 2019 года тратит более 1,5 триллиона рублей, причем 70% этих средств – на современные серийные образцы. За 2020 год войска получили свыше 2,3 тысячи единиц новых вооружений, на закупку было потрачено более одного триллиона рублей при общем объеме ГПВ-2020 на 23 триллиона.

Как отмечает «Спутник», в ходе выполнения ГПВ уровень современных вооружений в армии и на флоте достиг 70%, в стратегических ядерных силах – 83%, в Воздушно-космических силах – 75%. И в целом Госпрограмма развития вооружений РФ на 2011–2020 годы стала первой полностью реализуемой, обеспечила массовые поставки в войска новых и современных образцов вооружения и техники.

За последнее время Вооруженные силы получили 57 военных космических спутников, 109 межконтинентальных ракет «Ярс», 108 баллистических ракет для подводных лодок, 4 стратегических подводных крейсера проекта 955 типа «Борей», 7 современных подводных лодок и 161 надводный корабль, а также 17 ракетных комплексов противокорабельной обороны «Бал» и «Бастион», более 1 тыс. боевых самолетов и вертолетов, более 3,5 тыс. единиц бронетехники, подсчитала «Газета.ру».

Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, было перевооружено 12 ракетных полков комплексами «Ярс», 10 ракетных бригад комплексами «Искандер», а 20 зенитно-ракетных полков вооружены ЗРК С-400 «Триумф». При этом 13 авиационных полков получили модернизированные самолеты поколения 4: МиГ-31БМ, Су-35С, Су-30СМ и Су-34, вертолеты Ка-52 и Ми-28. В небо поднялся первый – построенный с нуля – стратегический бомбардировщик Ту-160М. Российский флот пополнился 35 субмаринами, надводными кораблями – только Балтийский флот получил шесть новых ракетных кораблей. Прибавка ПВО – четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и шесть дивизионных комплектов зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

8 января 2021 года состоялась встреча председателя правительства РФ Михаила Мишустина с гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, на которой последний сообщил, что объем поставок ГК по линии военно-технического сотрудничества (имеется в виду через входящее в состав ГК «Ростех» АО «Рособоронэкспорт») в 2020 году составил около 13 млрд долларов, что примерно соответствует уровню 2019 года.

В августе Минобороны России на форуме «Армия-2020» подписало 41 контракт на поставку и модернизацию военной техники на общую сумму свыше 1,16 трлн рублей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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