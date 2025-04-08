ТУРЦИЯ
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США и РФ переговорят в Стамбуле
Россия и США проведут второй раунд консультаций в Турции, направленных на нормализацию работы посольств после многолетней напряженности в отношениях
США и РФ переговорят в Стамбуле
Российская делегация на переговорах в Стамбуле / AA
8 апреля 2025 г.

Министерство иностранных дел России объявило о предстоящем втором раунде российско-американских консультаций, направленных на нормализацию работы дипломатических представительств. Переговоры пройдут в ближайшие дни в Стамбуле.

Российскую делегацию возглавит недавно назначенный посол России в США Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по вопросам России и Центральной Европы Соната Коултер.

«В ближайшие дни состоится второй раунд российско-американских консультаций, посвященных нормализации функционирования дипломатических миссий», — сообщили в МИД РФ.

Первый раунд переговоров в Стамбуле состоялся 27 февраля. Тогда обсуждались вопросы беспрепятственного финансирования дипмиссий, создания условий для работы дипломатов и возвращения России шести объектов недвижимости в США, изъятых в 2016-2018 годах. Москва также предложила Вашингтону рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения.

Эти консультации являются частью возобновившегося дипломатического диалога между странами. 18 февраля и 24 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли раунды переговоров, преимущественно посвященные украинскому урегулированию.

Параллельно идут контакты по экономической линии. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, являющийся спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, в начале апреля посетил Вашингтон, где встречался с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником президента Стивом Уиткоффом. По словам Дмитриева, обсуждалось восстановление российско-американских отношений с акцентом на экономическом и инвестиционном сотрудничестве.

Дарчиев был назначен послом России в США 6 марта и прибыл в Вашингтон в конце того же месяца, сменив на этом посту Анатолия Антонова, который возглавлял дипмиссию семь лет.

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