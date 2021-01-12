Группа российских ученых из четырех институтов обнаружила новый штамм коронавируса с 18 мутациями, который уже называют «российским» видом SARS-CoV-2, пишут «Известия» со ссылкой на научную публикацию. Он относится к той же группе, что и британский. Штамм найден в организме 47-летней пациентки с диагнозом лимфома IV стадии (злокачественная опухоль).

Женщина проходила химиотерапию в апреле 2020 года в больнице, где и заразилась COVID-19. Среди мутаций описываемого вида вируса, часть которых совпадает с «британским» штаммом, также обнаружена опасная комбинация ΔF, которая нейтрализует антитела – аналогичная была замеченав организмах зараженных норок в Дании. Ученые объясняют, что возникновение схожих комбинаций мутаций не является случайностью.

«В геноме нашумевшего «британского» штамма 20B/501Y.V1 или VOC 202012/01 (линии B.1.1.7) также обнаружено много новых функциональных мутаций. Было предположено, что он мутировал, находясь долгое время у пациента с ослабленным или подавленным иммунитетом. Но именно в этой российской работе было впервые убедительно показано, что приобретение большого количества мутаций является результатом долгого нахождения SARS-CoV-2 в одном организме. Именно в таких условиях коронавирус получает возможность изменяться необычайно быстро и эволюционировать в сторону адаптации к организму хозяина-человека», – прокомментировал появление нового штамма профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета (Германия) Константин Крутовский.

Данных о более высокой скорости распространения нового «российского» штамма пока нет, описан единичный случай заражения. «Если найденный в РФ вариант коронавируса не получил широкого распространения и действительно найден только в одном пациенте, то, возможно, он не приобрел опасных мутаций и научился жить только в организмах людей с ослабленным иммунитетом. Или же постепенно похожие штаммы будут находить все в большем количестве образцов», – заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Ранее директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России есть свой уникальный штамм SARS-CoV-2: «Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы. А чем Россия хуже Британии? Она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм».