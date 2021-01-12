Гуманитарный кризис в Йемене продолжает оставаться самым острым в мире, заявила представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Ванесса Югенен.

«Еще никогда не отмечалась такая острая нехватка продовольствия. Йеменцы не голодают, они умирают от голода. В настоящее время от голода рискуют умереть 13,5 млн йеменцев», – указала чиновница, призвав международное сообщество поддержать фонды по оказанию гуманитарной помощи Йемену и прекратить насилие в стране.

Между тем, Международный комитет Красного Креста (ICRC) опубликовал твит, в котором говорится, что 2/3 йеменцев лишены доступа к чистой воде и медицинским услугам.

В результате гражданской войны в Йемене в значительной степени пострадала система водоснабжения и канализации. В стране длительное время сохраняется политическая нестабильность и идут столкновения между поддерживаемыми Ираном хуситами и проправительственными силами.

Хуситы с сентября 2014 года удерживают под контролем столицу Сану и некоторые районы страны. Правительство Йемена в борьбе с ними с марта 2015 года поддерживают коалиционные силы во главе с Саудовской Аравией.

За пять лет столкновений в Йемене погибли тысячи человек. Гуманитарный кризис в стране, являющейся одной из беднейших в мире, достиг угрожающих масштабов.

Согласно ООН, в гуманитарной помощи и защите нуждаются около 22 млн человек из почти 31 млн жителей страны.