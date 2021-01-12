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Израиль обвиняют в попытках уничтожения и иудаизации исламских святынь
Иордания требует от Израиля выполнения норм международного права и немедленного прекращения раскопок на площади Аль-Бурак, относящейся к комплексу священной мечети Аль-Акса
Израиль обвиняют в попытках уничтожения и иудаизации исламских святынь
Фото: Reuters / Reuters
12 января 2021 г.

Официальный представитель МИД Иордании Дайфуллах аль-Файиз призвал Израиль прекратить посягательства на святыни Иерусалима и попытки изменить исторический облик города.

Аль-Файиз напомнил, что Израиль является оккупантом в Восточном Иерусалиме и заявил о необходимости соблюдения им международного права и своих обязанностей. «Реставрация и ремонтные работы в мечети Аль-Акса и вокруг нее находятся в компетенции только Управления исламских фондов Иерусалима», – отметил он.

Управление исламских фондов (вакфов) Иерусалима, в свою очередь, выступило с заявлением, в котором Израиль был предупрежден относительно проектов иудаизации Площади Аль-Бурак, расположенной на юго-западе от комплекса мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме у Стены плача.

Израиль удерживает контроль над территорией с 1967 года.

Управление исламских фондов Иерусалима считает Стену плача, называемую также «Западной», и площадь Аль-Бурак вакуфной собственностью.

Комплекс Аль-Акса – третья по значимости святыня ислама.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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