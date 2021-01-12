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Турция осталась основным направлением отдыха украинцев
Несмотря на пандемию, за 10 месяцев 2020 года турецкие курорты посетили свыше 900 тысяч туристов из Украины. Главным образом – из Львова, Одессы и Киева. В Ассоциации туристических агентств отмечают, что туристы из Турции также ценят отдых в Украине
Турция осталась основным направлением отдыха украинцев
Фото: АА / Others
12 января 2021 г.

Турция в 2020 году снова стала одним из основных туристическим направлением для украинцев, передает агентство Anadolu со ссылкой на данные Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB).

Глава TÜRSAB Фируз Баглыкая провел совещание с главой Государственного агентства по развитию туризма Украины Марьяной Олеськив, на котором отметил: после восстановления международного сообщения, прерванного из-за пандемии, первые туристы прибыли в июле именно из Украины. «В Турции были особо рады таким гостям», – подчеркнул глава TÜRSAB, добавив, что Украина – один из главных туристических рынков для Турции.

«Даже в период пандемии первыми иностранцами, прибывшими в Турцию, стали граждане Украины. Это подняло наш моральный дух, помогло пережить трудные времена. Несмотря на эпидемию, Турцию за 10 месяцев посетили свыше 900 тыс. туристов из Украины. Как вы знаете, между двумя странами налажено стратегическое сотрудничество в сфере туризма. Кроме того, украинский рынок имеет большой потенциал для нас с точки зрения доступности транспорта. Туристы из Турции также ценят отдых в Украине», – сказал он.

Марьяна Олеськив, в свою очередь, пояснила: в 2020 году украинцы «приезжали на отдых и из крупных городов – Львова, Одессы и Киева». «Люди устали находиться в одном месте и хотят увидеть новые страны», – констатировала глава Госагентства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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