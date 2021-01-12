Восемь человек, включая семилетнего ребенка, погибли в ночь на 12 января в результате пожара в одном из девятиэтажных домов в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Сигнал в МЧС поступил в 2:58 ночи, пожарные прибыли через девять минут. К тому моменту все этажи подъезда окутал плотный дым.

В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что пожар начался в квартире на втором этаже, в которой проживала 44-летняя женщина. Она и еще трое человек погибли, ее 17-летний сын был госпитализирован. Соседи рассказали следственным органам, что в квартиру приходили люди из «специфических компаний», которые, «по всей видимости, опять перепили».

Очаг возгорания обнаружили возле дивана, сообщили в прокуратуре. По предварительным данным, в квартире использовались горелки. Кроме того, там было обнаружено много окурков от табачных изделий. По данным Baza, в этой квартире отключили электричество из-за долгов, в связи с чем ее жители пользовались восковыми свечами.

Как пишет «Медуза», во время пожара женщина с девятого этажа просила о помощи в Twitter. В 3:05 ночи пользовательница nelke7 сообщила о пожаре и попросила вызвать спасателей на Рассветную улицу. Один из пользователей в ответ написал, что вызвал пожарных. В еще одном сообщении женщина пояснила, что находится в квартире с ребенком, в другом – что задыхается от дыма. За 12 минут она опубликовала 12 сообщений, в том числе две фотографии, после чего перестала выходить на связь. Днем 12 января аккаунт был удален.

По данным полиции, в соцсетях писала 38-летняя местная жительница. Она и ее 7-летняя дочь погибли. По данным Mash, женщина начала писать в Twitter после того, как не смогла дозвониться до МЧС.

Сотрудники МЧС, в свою очередь, заявили, что женщина, писавшая в Twitter, «повела себя неправильно». В ведомстве отметили, что она должна была дождаться спасателей в квартире вместо того, чтобы выходить с дочерью в задымленный подъезд.

«Это ее погубило. Когда приехали спасатели, они обе были еще живы. Их на руках вынесли с девятого этажа. Но спасти их врачи не смогли, к сожалению. Почему она писала в Twitter, тоже непонятно. Спасатели не мониторят Twitter», – отметили в МЧС.

Погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах. Всего из горящего здания спасатели эвакуировали 90 человек.

«Всего были эвакуированы 90 человек, в том числе девять детей, из них с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека. В связи с морозом эвакуированные жители были размещены в пожарных автомобилях», – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Размещение эвакуированных граждан было организовано в здании соседней гимназии.

В связи с инцидентом Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В ведомстве назвали несколько предварительных версий случившегося: неосторожное обращение с огнем, замыкание электропроводки и неисправность электрооборудования.