Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя «шаманом-воином», намерен начать новый поход на Москву, сообщает «Медуза» со ссылкой на аудиообращение, которое опубликовал YouTube-канале «Новости регионов».

По словам шамана, поход намечен на март 2021 года. Сначала он намерен пройти по «землям предков» на территории Якутии, а затем добраться до Иркутска, где к нему присоединится основная часть отряда единомышленников. Габышев будет передвигаться на белой лошади, а его сторонники – на автомобилях.

«Как и запланировано, я буду на коне, остальные, наверное, на технике. Поэтому будем передвигаться быстро. От Иркутска дойдем до Алтая, это место силы всей России. Потом через Сибирь и дойдем до Урала, а там до Москвы рукой подать», – отметил Габышев. О цели похода он не упомянул.

О планах шамана также рассказал писатель из Тюмени Виктор Егоров, известный как Дед Мороз. Он участвовал в походе Габышева в Москву в 2019 году. По его словам, Габышев анонсировал новый поход в группе в социальной сети, где сторонники шамана обсуждают его политическую программу.

Александр Габышев весной 2019 года отправился пешком из Якутска в Москву, чтобы провести обряд «изгнания» российского президента. Он был задержан по дороге на границе Бурятии и Иркутской области. Шаман был помещен в психоневрологический диспансер, после чего на него завели несколько дел о призывах к экстремизму.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.

В декабре 2019 года Габышев объявил о второй попытке похода, однако его снова задержали и оштрафовали за неповиновение сотрудникам полиции.

Третью попытку он планировал сначала на март, а потом на лето 2020 года – на лошадях. В мае 2020-го его поместили на лечение в психиатрическую больницу, где он провел около двух месяцев.