Президент США Дональд Трамп в первом публичном обращении от 8 января предупредил, что инициированный конгрессменами от Демократической партии импичмент грозит опасностью стране. По его мнению, он не призывал к насилию в день штурма Капитолия, а Facebook и Twitter совершили огромную ошибку, заблокировав его страницы в социальных сетях.

Трамп регулярно использовал свой аккаунт в Twitter с 88 миллионами подписчиков для общения с аудиторией и сделал его главным источником новостей. После объявления результатов ноябрьских выборов президента США он неоднократно требовал пересчета голосов и заявлял о фальсификации. «Без твитов меня бы здесь не было», – говорил Трамп в интервью газете Financial Times еще в 2017 году.

Twitter, объявляя о блокировке аккаунта Трампа, привел в пример два поста, опубликованных им 8 января. В одном он заявил, что не приедет на инаугурацию, в другом назвал своих сторонников «американскими патриотами», которые в будущем получат «гигантский голос». Соцсеть посчитала, что сторонники президента могут расценить такие публикации как поощрение насилия и отказ от мирной передачи власти, поэтому заблокировала страницу – «пожизненно».

Вечному бану также предшествовало обращение сотрудников самого Twitter к своему руководству. Около 350 человек написали главе компании Джеку Дорси и другим топ-менеджерам внутреннее письмо с просьбой провести расследование действий компании на протяжении нескольких последних лет, которые привели к тому, что Twitter сыграл определенную роль в организации массовых беспорядков в Вашингтоне.

Одновременно с тем, как другие соцсети и платформы начали блокировать «экстремистски настроенных сторонников Трампа», к ним присоединился Google, который убрал из Android Play Market приложение соцсети Parler, где собирались правые и крайне правые американские активисты.

Трамп, в свою очередь, утверждает: все это отговорки, на самом деле соцсетями заправляют леворадикалы и его оппоненты-демократы. Сторонники Трампа и Республиканской партии также обвинили платформы в политизированности, явном сочувствии демократам и цензуре. Действия Twitter и Facebook вызвали ожесточенные споры о свободе слова, их масштабы вышли далеко за пределы США. Например, российские и европейские политики реагировали так же бурно, как и американские.

«И если в США реакции предсказуемо диктовались политическими позициями (демократы – за, республиканцы – против), то в Европе и России ряд либеральных комментаторов раскритиковали чистку, устроенную Twitter . Американские активисты давно требовали забанить Трампа из-за того, что он распространял ложные утверждения в соцсетях, нарушая правила. Но руководители технологических корпораций говорили, что общественный интерес требует специального отношения к президенту», – говорится в статье Би-би-си.

Среди сторонников и противников бана президента США, которые активно высказывались за и против, были бывшая первая леди США Мишель Обама, экс-глава агентства кибербезопасности в министерстве внутренней безопасности США Крис Кребс, заместитель редактора отдела мнений газеты Los Angeles Times Джон Хили, профессор Калифорнийского университета в Беркли Роберт Рейк, корреспондент Verge Кейси Ньютон, преподаватель Стэнфордского университета Алекс Стамос и другие.

Среди аргументов, озвучиваемых чаще других, были, например, такие:

«Трамп опасен. Он подстрекал толпу к мятежу. Его возможности влиять на своих сторонников надо ограничить до дня инаугурации Байдена, чтобы избежать насилия на улицах американских городов».

«Вообще его забанили слишком поздно – надо было это сделать еще четыре года назад. Президент распространял ложь, ненависть и теории заговора. Теперь они пустили корни, и предстоит годами это расхлебывать».

«Цензура тут ни при чем – первая поправка к Конституции США, которая гарантирует свободу слова, относится к действиям властей, а не частных компаний».

«У соцсетей есть правила пользования, на которые соглашаются все пользователи, а модераторы наказывают нарушителей. Они не обязаны предоставлять президенту свою платформу».

«Трамп больше не является легитимным участником демократической системы – он проиграл на выборах, но отказался признать поражение и сеет недоверие к американской демократии, разрушая ее институты».

В целом, американское законодательство, как обращает внимание «Медуза», разрешает привлекать людей к ответственности за высказывания, если слова сами по себе преступны (например, угроза убийства) или очевидно могут привести к совершению преступления (призыв кому-то «отомстить»). На таких же нормах основаны правила соцсетей, которые каждый пользователь подписывает при регистрации. На подобную норму своих правил ссылается и компания Twitter, оправдывая вечный бан Дональда Трампа «за призывы и восхваление насилия». При этом все же непонятно, кто дает соцсетям право решать, является ли высказывание «преступным»: это, очевидно, может сделать только суд.