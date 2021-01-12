Подведомственное управлению делами президента федеральное государственное унитарное предприятие «Госзагрансобственность» за минувший год потратило свыше 769 миллионов рублей на обслуживание зарубежной недвижимости, подсчитало издание «МБХ медиа», изучив данные, опубликованные на официальном портале государственных закупок.

Как выяснилось, за год предприятие заключило 50 договоров, связанных с обслуживанием недвижимости в 21 стране. Больше всего контрактов касалось работ в Японии (8), Болгарии (5), Франции, Венгрии и Палестине (по 4). При этом больше всего средств потратили на работы в Египте. На обслуживание имущества в этой стране «Госзагрансобственность» потратила 337 миллионов рублей. За эти деньги там должны быть реконструированы два служебно-жилых здания (по 171,4 миллиона рублей и 165,6 миллиона рублей). Еще один контракт касается авторского надзора за одной из реконструкций.

На втором месте по объему выделенных на обслуживание российской собственности денег оказалась Япония. На объекты, находящиеся в этой стране, выделили 194,8 миллиона рублей. Из них большая часть (149,3 миллиона рублей) ушла на проведение капитального ремонта служебно-жилого здания посольства в Токио. Помимо этого, в числе ожидаемых работ в стране также значится чистка керамической плитки бассейна.

Кроме обслуживания объектов недвижимости «Госзагрансобственность» тратила средства на оказание услуг в залах делегаций аэропортов, разработку средств защиты гостайны, мойку и ремонт машин, а также юридические услуги по защите интересов в 13 странах. Всего на эти цели потратили 126,8 миллиона рублей.

Для сравнения, в 2019 году траты «Госзагрансобственности» на обслуживание зарубежной недвижимости были в три раза меньше – в совокупности 238 миллионов рублей.

«Госзагрансобственность» отвечает за принадлежащие России земли и недвижимость за рубежом. Согласно постановлению правительства, сведения о федеральной собственности как в РФ, так и за рубежом, должны заноситься в Реестр федерального имущества. Однако в 2015 году издание РБК выяснило, что список российской недвижимости в других странах оказался засекречен для журналистов и простых граждан.