Немецкая служба убежища и иммиграции (BAMF) приняла решение аннулировать статус беженца гражданину Сирии армянского происхождения Кеворка Алмасяна, потому что ему не угрожают преследования со стороны сирийского режима, который он продолжает открыто поддерживать, пишет газета Die Welt.

По информации издания, Алмасян вскоре после прибытия в Германию начал работать в крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), которая известна своим враждебным отношением к мусульманам и, в частности, к сирийским беженцам.

Члены партии утверждают, что Сирия достаточно безопасна, чтобы депортировать беженцев обратно, несмотря на многочисленные сообщения и доклады правозащитников о том, что возвращение в САР назад небезопасно. В первую очередь – из-за продолжающихся репрессий сирийских спецслужб.

Алмасян при этом не скрывает, что эмигрировал в Германию по экономическим причинам: он попросил убежища после того, как не смог превратить бизнес-визу в вид на жительство. Он появлялся на митингах AfD, чтобы выступать против своих же соотечественников. В одном из своих выступлений Алмясян заявил, что большинство сирийских беженцев в Германии были исламистами, и правительство ФРГ должно ограничить иммиграцию.

Помимо всего прочего, Алмасян распространял дезинформацию о ситуации в Сирии. Например, в 2018 году он написал в своем Twitter-аккаунте, что 13-летний мальчик, жестоко замученный до смерти силами Асада в 2011 году, «атаковал военный пост со своими друзьями-джихадистами».

В AfD уже опротестовали решение об аннулировании убежища Алмасяна, однако пока неизвестно, будет ли Алмасян депортирован в Сирию.

«Альтернатива для Германии» является ультраправой политической партией, она была основана в 2013 году. По итогам выборов 24 сентября 2017 года стала третьей по численности партией в Бундестаге. Ее описывают как немецкую националистическую и правопопулистскую политическую силу.